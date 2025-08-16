Threads友搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人提醒：要當場丟掉
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！
一名台灣網友分享，近期搭台灣虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
【相關閱讀】飛機上哪位置西客最多？空服員揭意外真相 曾有乘客竟提出這要求（點圖放大閱讀）：
+15
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭虎航的班機出國，因沒有加購餐點，登機前去買了麵包和果汁，打算在飛機上吃，沒想到登機前就被地勤人員阻止，讓他直呼「坐這麼多次虎航，第一次心血來潮買東西吃，才知道原來不能買吃的上飛機！」。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出：
「朋友的咖啡被丟了」、
「之前在飛機上拿東西出來吃，馬上被制止，一路餓到下飛機」、
「虎航空服員巡場超勤快，乘客連偷吃的空檔都沒有」、
「第一次搭也不知道，在旁邊星巴克買了咖啡，結果被拒絕上機」、
「廉航大部分都禁，下次訂票前先看一下航空公司的規定吧」。
【相關閱讀】瘋傳ANA全日空空姐「神級服務」 網民狂讚體貼：日航完全沒法比（點圖放大閱讀）：
+22
事實上，台灣虎航官網規定「請勿攜帶非本機販售之外食上機，除人道考量如沖泡牛奶及服藥外，機上恕不提供冷、熱水」。此外，其他包括酷航、亞航等，也禁止旅客攜帶外食。
日本遊客搭飛機買窗口位 遇「要求換位」的中國男 後續讓人看呆飛機上浪漫求婚「下秒墜機」！女方剛說「我願意」 驚悚畫面曝光為何飛機起降空服員「雙手放屁股下」？TikTok網紅空姐揭真正原因噁心！搭飛機遇極品乘客「伸腳趾到前座」 他一招反制讓網民讚好航班超賣！少女花2.3萬買機票竟被要求「全程抱陌生嬰兒」坐飛機
延伸閱讀：
物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】