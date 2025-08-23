劍魚打風│天文台料香港500公里掠過+颱風路徑！掛更高風球看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／劍魚／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】星期六日打風！1號風球現正生效，天文台表示，過去數小時，劍魚穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午5時；預料劍魚會在今晚至明早於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶低氣壓在8月23日（星期六）增強成熱帶風暴，往西北偏西方向移動，8月24日（星期日）以強烈熱帶風暴級別掠過海南島南面，隨後以颱風級別在越南登陸。



至於會否發出3號風球、8號風球甚至更高風球，視乎該熱帶氣旋與香港距離、風力變化及對香港威脅。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



即睇天文台最新劍魚路徑+風力預測▼▼▼

天文台表示，預料劍魚會在今晚至明早於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。（天文台）

以顏色劃分直吹香港概率。（天文台）

天文台料劍魚香港以南約500公里或以外掠過

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，本港日間仍然大致天晴及酷熱；隨着與劍魚相關外圍雨帶在今日稍後逐漸靠近廣東沿岸，預料本港下午漸轉多雲，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪；明日風勢較大，間中有狂風驟雨。。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有狂風驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。