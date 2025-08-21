【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】星期六日又打風？天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區，會在未來一兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，不過其在南海的發展仍然存在變數；根據現時評估，這個潛在熱帶氣旋會與本港保持約500公里或以上距離，本港普遍吹烈風嘅機會較低。



而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，該低壓區會發展成巨型熱帶氣旋，於8月22日（星期五）穿過菲律賓進入南海及本港800公里範圍，8月23日（星期六）逼近香港500公里範圍，同日最接近香港，隨後在海南島南面掠過。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區，會在未來一兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，不過其在南海的發展仍然存在變數。（天文台）

星期六日可能再打風？天文台表示，預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在今明兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展仍存在變數。

天文台：低壓區橫過南海北部 3大AI天氣模型料逼港500公里

根據風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型，該低壓區會發展成巨型熱帶氣旋，於8月22日（星期五）穿過菲律賓進入南海及本港800公里範圍。

3個AI天氣模型同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍。該巨型熱帶氣旋隨後繼續向西北方向移動，在海南島南面掠過。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模式預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍，隨後在海南島南面掠過。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模式預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍，隨後在海南島南面掠過。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模式預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍，隨後在海南島南面掠過。（伏羲AI天氣模式）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，未來一兩日日間大致天晴及酷熱。星期六稍後天氣漸轉不穩定；星期日有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。下週初仍有驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有狂風驟雨雷暴，氣溫25°C至33°C，暫時最高吹6級風。