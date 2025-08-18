周末打風？風烏、盤古AI預測颱風逼港400公里+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】周末又有風？天文台預料，現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數。而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，菲律賓東面會有1個巨型熱帶氣旋，於8月22日至8月23日（星期五至星期六）穿過菲律賓進入南海，8月24日（星期日）最接近香港，隨後在海南島登陸。



傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預計會有巨型熱帶氣旋進入南海移向海南島，但路徑與時間略有不同。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



周末又有風？（網上圖片）

本港近日接連打風及暴雨黑雨，但周末可能再有風？天文台預料，現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數。

天文台：呂宋以東海域有低壓區 3大AI天氣模型料逼港400公里

根據風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型，菲律賓東面會有1個巨型熱帶氣旋，於8月22日至8月23日（星期五至星期六）穿過菲律賓進入南海，並進入本800公里範圍；該巨型熱帶氣旋會在8月24日（星期日）最接近香港，逼近香港400公里範圍，隨後繼續向西北方向移動，在海南島登陸。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型預測，菲律賓東面巨型熱帶氣旋於8月22日至8月23日穿過菲律賓進入南海，並進入本800公里範圍；該巨型熱帶氣旋會在8月24日最接近香港，逼近香港400公里範圍，隨後繼續向西北方向移動，在海南島登陸。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模型同樣預測，菲律賓東面巨型熱帶氣旋於8月22日至8月23日穿過菲律賓進入南海，並進入本800公里範圍；該巨型熱帶氣旋會在8月24日最接近香港，逼近香港400公里範圍，隨後繼續向西北方向移動，在海南島登陸。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型也預測，菲律賓東面巨型熱帶氣旋於8月22日至8月23日穿過菲律賓進入南海，並進入本800公里範圍；該巨型熱帶氣旋會在8月24日最接近香港，逼近香港400公里範圍，隨後繼續向西北方向移動，在海南島登陸。

歐美模式同預測巨型熱帶氣旋進入南海

傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預計會有巨型熱帶氣旋進入南海移向海南島，但路徑與時間略有不同。

根據GFS，該巨型熱帶氣旋會在8月22日至8月23日穿過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日最接近香港，隨後在海南島登陸。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

根據GFS，該巨型熱帶氣旋會在8月22日至8月23日穿過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日最接近香港，隨後在海南島登陸。

而根據ECMWF，該巨型熱帶氣旋會先靠近台灣，8月25日至8月26日掠過台灣南部進入南海，8月27日最接近香港，隨後在海南島登陸。

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

而根據ECMWF，該巨型熱帶氣旋會先靠近台灣，8月25日至8月26日掠過台灣南部進入南海，8月27日最接近香港，隨後在海南島登陸。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，位於南海北部的熱帶氣旋會在今日橫過北部灣，同時，在中國東南部的高壓脊與該熱帶氣旋共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴；隨着該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本星期中期廣東沿岸驟雨逐漸減少；預料高空反氣旋會在本週後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星多天有狂風驟雨雷暴，氣溫25°C至33°C，暫時最高吹6級風。