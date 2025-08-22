打風│天文台發1號風球+路徑！狂風驟雨雷暴　會否掛更高要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】星期六日打風！1號風球現正生效，天文台表示，根據現時預測，該熱帶低氣壓會在未來一兩日逐漸增強，預料會在星期六（8月23日）晚上至星期日（8月24日） 早上於香港以南約500公里或以外掠過，一號戒備信號會至少維持至明日中午。天文台預料，本港星期六大致天晴，日間酷熱，晚上有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶低氣壓會在8月23日（星期六）增強成熱帶風暴，往西北偏西方向移動，8月24日（星期日）以強烈熱帶風暴級別掠過海南島南面，隨後在越南登陸。



至於會否發出3號風球、8號風球甚至更高風球，視乎該熱帶氣旋與香港距離、風力變化及對香港威脅。



而風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型均預測，該熱帶低氣壓會發展成巨型熱帶氣旋，於8月22日（星期五）穿過菲律賓進入南海及本港800公里範圍，8月23日（星期六）逼近香港500公里範圍，同日最接近香港，隨後在海南島南面掠過。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



即睇天文台最新熱帶氣旋路徑+風力預測▼▼▼

星期六日打風。天文台表示，預料現時位於呂宋以西海域的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過南海中北部，大致移向海南島南部及以南海域，並為南海北部及廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，該區海有湧浪。而廣闊低壓槽會在下週中至後期影響南海中北部，該區天氣仍然不穩定。

天文台：低壓區橫過南海北部 3大AI天氣模型料逼港500公里

根據風烏、盤古、伏羲3個AI天氣模型，該熱帶低氣壓會發展成巨型熱帶氣旋，於8月22日（星期五）穿過菲律賓進入南海及本港800公里範圍。

3個AI天氣模型同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍。該巨型熱帶氣旋隨後繼續向西北方向移動，在海南島南面掠過。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模式預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍，隨後在海南島南面掠過。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI天氣模式預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍，隨後在海南島南面掠過。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模式預測，該巨型熱帶氣旋會在8月23日最接近香港，逼近香港500公里範圍，隨後在海南島南面掠過。（伏羲AI天氣模式）

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，預料現時位於呂宋以西海域的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過南海中北部，大致移向海南島南部及以南海域，並為南海北部及廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，該區海有湧浪。而廣闊低壓槽會在下週中至後期影響南海中北部，該區天氣仍然不穩定。

根據天文台九天天氣預報，周末至下星期多天有狂風驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。