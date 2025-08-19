大陸人最愛「寶島一水果」卻未受台灣人歡迎 台網民批：太甜了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
「館長」陳之漢近日再度訪問中國，14日到深圳的騰訊總部參訪，並在當地一座摩天大樓的餐廳享用晚餐。招待人提到台灣的水果，並讚賞了釋迦在廣東非常受歡迎，果實大且甜。但館長卻表示，台灣人對於釋迦的接受度不高，因為其甜度過高，這也是為何台灣本地市場對釋迦的需求較少，大部份都出口到海外。
在討論台灣的水果時，館長坦言，儘管釋迦在大陸十分受歡迎，但台灣市場對這種水果的需求較低，主要原因是其過甜的口感讓不少台灣人難以接受。館長指出，這也解釋了為什麼台灣的釋迦多數是外銷，而本地消費者對此水果的購買意願並不高。
館長的這番話也在PTT引發了廣泛討論，網友紛紛留言表示認同。許多人回應：
「確實阿，大概十年才吃有一次」
「真的很少，太甜了」
「95%產量都外銷，他其實沒說錯」
「釋迦本來就很冷門」
「我超少吃，30年只吃過1~2次」
「事實啊」
「很甜不喜歡」
「我35歲這輩子沒吃過...因為家裡沒人會吃」。
但也有人表示：
「推文真假啦，我算常吃欸」
「小時候常吃，現在太貴了」
「現在的太甜，以前的釋迦很香，好吃」
「他們家自己不愛吃吧」
「我很愛吃欸，籽有點麻煩而已，鳳梨釋迦也是」
「看個人啦，我就蠻常吃的」。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】