不是新聞8分鐘｜大媽踩人拒道歉：這裡是中國｜ 阿叔讓人打尖捱轟

女友連環扑頭 港男狂奔逃命

情侶吵架動口勿動手。本港網絡瘋傳影片，指沙田大會堂外公眾地方，有1對疑似情侶爭執，其中男方被女方暴打「完虐」，包括抓頭髮及用手機連環「扑頭」；男方反抗不敵，拔足狂奔逃走，女方則緊隨追趕。影片至此結束，但有目擊者透露事件超意外結局。

大媽踩港女拒道歉：這裡是中國！

在港鐵車廂內踩踏到別人，還要斥責受害者？本港網絡瘋傳影片，指往羅湖方向港鐵東鐵綫列車上，有1名操鄉音大媽踩到1名女乘客的腳，詎料大媽不但拒絕道歉，還反罵女乘客，「我就係唔say sorry啊，點啊？X你！咁X巴閉坐頭等啦！」、「呢度係China Hong Kong，知唔知？我梗係中國人啦！我肯定係香港人啦，我讀書仲多過你啊，你算X把啦」。最終其他乘客看不過眼「圍攻」大媽，「踩到人就講對唔住啦」、「影衰晒中國人」，大媽繼續反駁，表示「唔好成日同我講英文，我同你講，我唔識，呢度係中國地方！」，又批評「香港人冇素質」、「喺度分裂中國人」。

比堅尼女搭霸王車 赤腳暴走大鬧

乘搭小巴需要支付車資。本港網絡瘋傳1段影片，指暴雨下中環有穿比堅尼性感女子疑因「搭霸王車」與小巴男職員爭執，其間男職員表示「報警」，女子即「發爛渣」怒吼「報警啊！」並「飛拖鞋」發泄。赤腳女子隨後落車遇男職員「觸碰」膊頭阻止，在街頭「暴走」猛推職員。影片最後，同行男子想把女子拉走，職員追上叫停。

當街跪子勸交 網民讚「好母親」

母親當街跪子，所謂何事？本港網絡瘋傳1段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，其間相信是大叔母親的老婦一直勸止，然而大叔不領情，反推開老婦「你行開啦！黐X線㗎？你唔好理啊！」。不過老婦未有放棄繼續「死纏」，更當街跪在大叔面前勸止。影片最後，大叔與老婦僵持，老婦一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，旁邊的阿伯則返回自己單車騎上，留下1句「黐X線」後離開。

阿伯迫孕婦讓座：這是老人座！

孕婦也不可以坐「關愛座（優先座）」？有年輕孕婦於社交平台發布影片，指她坐關愛座時被1名阿伯「手指指」逼讓座，「話我後生要我讓。話呢個位係老人家坐」，即使其旁邊女乘客讓座，阿伯也不坐，繼續針對她。她忍無可忍解釋自己懷孕，詎料仍然責罵「無人知你大肚」，又說「要坐一定要有理由，因為呢個係老人座」。她不滿對方態度太惡，遂拍攝影片公審。

阿叔讓抱小孩女打尖 結果…

乘搭巴士應該排隊上車勿「打尖」。本港網絡瘋傳影片，指1A線九巴乘客排隊上車時，有操普通話的女子抱着小孩想「打尖」上車但不果，隨後有大叔乘客「做好心」讓女子先上車，沒想到有至少4人同行緊隨上車，且人數愈來愈多，大叔發現不對勁，最終用身體「頂開」緊隨想「打尖」的老伯，先行上車。惟老伯看準後方乘客空隙，仍成功「打尖」上車。現場有男子見到如此亂像，不禁喝罵：「你唔好話喺中國大陸嗰度，喂！你唔好上啊！有規有矩啊！你老X你咩話喺深圳大道啊？」

睇「鬼滅」直擊有人盜錄 觀眾：搞軭電影業

日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》正於香港上映，有港女於網上發文表示，日前在元朗YOHO MALL形點商場內的百老匯戲院觀賞《鬼滅之刃》時，不斷聽到「好似call機聲」，她尋找聲音來源，竟發現有男子拿着迷你運動相機偷錄電影畫面，雖然有其他觀眾當場舉報，但她不滿職員只着該男子刪除影片，未有仔細檢查是否已徹底刪除及報警，質疑該男子手機內仍存有相關影片。

大叔「困蛇陣」捉3米巨蟒

吃下午茶順便捉蛇！網上日前瘋傳影片，新加坡有咖啡店的棚頂驚現3米長巨蟒掉落，着地後想逃入咖啡店內，現場食客和職員以掃帚和椅子組成「困蛇陣」，1名大叔用椅子壓着巨蟒身體，再用膠袋笠蛇頭徒手捕蛇，最後4名大叔合力將巨蟒抬離咖啡店及成功「入袋」。食客們認為這是個別事件，更有大叔在事發時繼續淡定食下午茶。