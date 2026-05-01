你自問是不是一個八卦的人？測測你另一半妒忌心與控制慾有多強

社會上形形色色的人都有，所以我們需要保持好警惕心以及防人之心不可無，害人之心不可有，因為這是人心隔肚皮，再親密無間的人都會有自己的隱私，甚至是會互相猜忌。



想知道他對你的猜忌心有多重嗎？快來測一測吧！

示意圖（《紀念日》劇照）

1. 你是不是一個性格很陽光的人？

是→2

不是→3



2. 你會不會被你的家庭氛圍所感染？

會→3

不會→4



3. 你是不是一個喜歡交朋友的人？

是→4

不是→5



4. 你會不會去迎合自己愛的人的習慣？

會→5

不會→6



5. 你是不是一個比較八卦的人？

是→A

不是→6



6. 你會不會對他要求很多東西？

會→7

不會→B



7. 你會不會對他經常嘮叨又愛計較？

會→C

不會→D



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答案解析：

A. 他對你的猜忌心有一顆星

你們在一起之前就約定好了雙方都要互相坦誠，但是也允許自己存在一點隱私空間。因為你們有這個君子約定，所以他對你沒什麼猜忌心，兩個人的手機都能混着用，在這種大數據時代，已經沒什麼秘密了。

B. 他對你的猜忌心我就兩顆星

你是一個性格坦蕩又愛分享生活的人，所以基本上每一天你發生了什麼事你都會跟他說，而他也會跟你分享一些有趣的事情，讓對方知道自己不在身邊時都發生了什麼，他對你的猜忌心沒那麼重，因為他想知道什麼直接問就好了。

C. 他對你的猜忌心有三顆星

你是一個很有追求的人，所以你也希望他能擁有一份自己追求的事業，但是他比較佛系。所以你就更加努力地工作保證生活質量，所以工作累了回家就想休息不會說很多話了，他很就會覺得你是不是有什麼事瞞着他，有秘密了。

D. 他對你的猜忌心有四顆星

他對你很有猜忌心是因為你有時候喜歡說謊，但是又不能自圓其說，沒有誰會喜歡一個跟謊話連篇的人在一起。所以你對他說的事情他很多時候都是不信的，要自己去求證一下。

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