心測｜你真的了解另一半嗎？7題揭開他內心深處你不知道的陰暗面

知人知面不知心，我們在與人接觸時，往往只能夠看到對方的某一面，很難全面的去了解對方。只有相處的時間長了，接觸更深入了，才能夠看到對方隱藏着的某一面，或許那會是讓你意想不到的一面。那麼他有哪些不為人知的狡猾面呢？快來測一測吧！



示意圖（Instagram@tvn_drama；《由美的細胞小將》劇照）

1.他會主動告訴你自己每天的行蹤嗎？

會的→2

不會→3



2.你的他更喜歡戶外運動還是窩在家裏玩手機呢？

喜歡戶外運動→4

喜歡窩在家裏玩手機→3



3.兩人溝通時，他是否會說着說着就對你急眼呢？

有時候會→4

基本不會→5



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4.你跟他的父母產生分歧矛盾時，他都是站誰呢？

站自己→6

站他的父母→5



5.如果你不主動聯繫，那麼他會來找你嗎？

肯定會的→A

不確定→6



6.跟你出去約會，都是他來買單嗎？

不，都自己買單→D

是，他來買單→7



7.他是否有跟你提及結婚的打算呢？

有過→B

從沒有過→C



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答案解析：

A. 他比較精於算計

不要覺得他能夠獲得當前的一切，都是運氣好或是自己努力得到的。因為那都是他想要讓你看到的模樣，而事實上，他不為人知的狡猾面就是很精於算計。表面上他跟每個人都十分的友好，是很容易相處的那種人。但實際上他都會看這個人是否有相處的價值，對方能夠帶給自己更多的幫助，他就會去靠近人家。

B. 他的報復心比較重

在被人欺負後，他的第一反應是原諒，不跟對方計較。不過如果你覺得他是很大肚的一個人，那就大錯特錯了。因為這是假象，他不為人知的一面就是報復心很重。雖然當下他沒有說什麼，也不去跟對方吵架。但是他會把這種不滿藏在心中，一旦讓他找到機會，他必然會狠狠的報復對方，不會有任何一點心軟。

C. 他有點愛佔人便宜

他是比較愛佔便宜的那種人，你休想從他這裏得到任何的好處。相反的，他會摳摳搜搜各種表現出自己很落魄的模樣，那樣就能夠換來別人的同情。然後他就開始心安理得的享受別人對他的好，只要是不需要出錢的，那麼他才不會在乎別人是怎麼看待自己的。這就是他狡猾的一面，只想着自己，不管其他任何人。

D. 他總是會暗中跟人較勁

他表面總是一副雲淡風輕的模樣，好像很大方很釋然，一點都不愛跟人比較，只想過自己的生活。事實並非如此，他的狡猾就體現在他想要給別人留下較好的印象，所以表面上總是很善於偽裝。實際上，他特別愛跟人較勁。別人擁有的東西，他也會想要有。他會默默的在私下努力，然後某天再出來驚豔別人，享受別人羨慕的目光。

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