打風將西登｜天文台拆解颱風西登威力極強　網民震驚　最擔心這區

1號風球現正生效，天文台表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在9月5日及9月6日與香港保持約500公里或以上的距離，一號戒備信號會在星期六（9月6日）大部份時間維持；按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（9月7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



該熱帶氣旋來勢洶洶，更有機會「西登」，不少人關注香港會否懸掛風球，甚至發出八號風球或以上的信號。有網民發現天文台曾指出，若颱風「西登」，將對香港帶來巨大影響後，直呼「可怕」不想打風，「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。另有網民擔心，若蝴蝶「西登」，杏花邨等近海地方將首當其衝。



天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。（天文台）

即睇熱帶氣旋路徑+風力▼▼▼

目前直吹香港機率最高四成。（天文台）

天文台：颱風西登將帶來巨大風災

天文台曾指出，熱帶氣旋在香港東面或在西面登陸，對本港天氣影響差天共地。氣流在北半球以逆時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，所以若是「西登」，將會帶來巨大風災。

如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港。

例如2008年颱風黑格比和2006年颱風珍珠，兩者最接近香港時為200公里，中心最高持續風力約時速170公里。黑格比在廣東西部電白附近登陸，距離香港約350公里；珍珠則在汕頭附近登陸，距離香港約300公里。黑格比為港帶來8號風球，引起風暴潮，長洲吹偏東風，最高時速108公里；珍珠則僅帶來3號風球，長洲西北偏北風，最高時速62公里。