東莞餐廳叫外賣遭羞辱？包裝袋上竟貼着「這字條」　女顧客怒公審

9月7日，廣東東莞一女子在社交平台發文爆料，稱其當天在綠茶餐廳東莞國貿店點了一份包含三個菜品的外賣，其間無端受辱：「這樣的飯誰敢吃！」



該女子描述，下單後不久，店員致電告知其中的香鍋花菜已售罄，能否更換為辣椒炒肉或其他，經過溝通後她選擇了辣椒炒肉。然而當外賣送達時，她發現餐品包裝上竟貼着一張寫有「笑死，裝貨」字樣的紙條，這讓她十分憤怒。

事主所點的外賣包裝上貼著寫上了「笑死，裝貨」的紙條。（小紅書@五月丁（見過丁禹兮版））

女子發文後引發眾多網友熱議，對涉事餐廳的服務質量質疑。

9月8日，該女子再次發文更新事件進展，稱綠茶餐廳已聯繫她，並承認情況屬實。餐廳給出的解釋是：店員誤將訂單當成草稿紙：

說是不小心當了草稿紙，剛好是罵人這面朝我們送過來的。

8日上午，記者聯繫發帖人但未獲回應，後多次致電綠茶餐廳東莞國貿店，電話始終無人接聽。隨後，記者聯繫到綠茶餐廳杭州總部，工作人員表示，會安排相關同事負責對接此事，並將儘快給出具體處理結果。

8日13時20分許，綠茶集團媒介負責人聯繫記者稱，目前已與消費者達成諒解，區域負責人對消費者進行道歉，並退還了顧客外賣訂單費用。對於相關處理情況，該負責人稱，已對涉事員工作出開除處理，並進行了嚴肅的內部通報，後續會加強員工管理與服務意識培訓，避免類似事件再次發生。對於為何會出現如此辱罵字樣的紙條，該負責人稱自己確實不清楚，是員工個人行為，至於原因，後續會再去作跟蹤調查。

記者注意到，事件發酵後，涉事的綠茶餐廳東莞國貿店在第三方外賣平台上已被大量網友刷出差評，門店評分受到一定影響。

綠茶餐廳官網訊息顯示，2008年，綠茶集團有限公司開設了第一家「綠茶餐廳」龍井總店。經過十七年的發展，目前綠茶餐廳已遍佈全國130餘個城市，擁有超過500家直營門店。

