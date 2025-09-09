不是新聞8分鐘｜無按鐘飛站 乘客：讓你下崗 ｜大媽爭位鬧喊學生

尖沙咀爭位泊車大鬧街頭

司機除了要小心駕駛，外出泊車也是一大難題，不時有司機為爭泊車位而爆發衝突。網上流傳影片，顯示尖沙咀有2名男女司機，因爭泊車位問題爆發爭執，其間爆粗互罵，女子疑曾敲打對方車身，令男子極為不滿，曾走近女子的私家車企圖「以牙還牙」，女子立即阻止。男子報稱根本不知對方正在等位，女子斥怒男子「打尖」，幸最終雙方動口不動手，影片結束前已各自走向自己座駕，相信就此罷休。

大媽爭位鬧喊中學生

港鐵座位有限，乘客應該互諒互讓。有港女於社交平台發布影片，指開學日港鐵屯馬綫列車上，有操普通話大媽攜同小孩強行「攝入」車廂4人座位，變成「5人逼埋1枱」，還發難辱罵旁邊中學生「擠到佢個小朋友」；中學生被罵哭後，有香港女生挺身而出反擊大媽，大媽裝作不懂廣東話，女生反駁「呢度係香港，我講廣東話好正常！」。最終有另1中學男生加入「戰團」圍攻大媽，大媽卻反問「我錯哪啦？」，男生則嚴詞說「這是4人座！是誰在侮辱別人？是誰在無理取鬧？是誰先不守規則呢？」。

大叔用袋霸位 反嗆「香港又怎樣」

港鐵座位有限，必須合理地善用。有港男於網上大埔群組發布影片，指乘搭港鐵東鐵綫列車時，有1名大叔把背包放在座位上「霸位」卻不坐，也沒有讓座予想坐的公公婆婆，他看不過眼便上前理論。詎料大叔挑釁說「我不拿（拿開背包）啊。你敢拿？來啊！」，又要求港男講普通話；港男反駁「呢度香港嚟㗎」，大叔卻反嗆「你香港又怎麼啦？」。雙方爭論不休，有女乘客「加入戰團」，向大叔表示「這裏不是貨車，是人坐的」。最終被「圍攻」下，大叔走回座位坐下，「OK，可以了嗎，還有什麼問題？」。

無按鐘飛站 乘客咆哮：讓你下崗！

乘搭巴士下車按鐘問題常惹關注。本港網絡瘋傳1段影片，指城巴B3A有大批前往嶺南大學的乘客因沒有按鐘被「飛站」，發難大鬧車廂圍罵司機，揚言要舉報及投訴，其中有男乘客咆哮威嚇要司機開回富泰邨站，否則要令司機「下崗」。司機解釋下車要按鐘，惟有女子反問「做咩我哋要撳鐘呢？」，再聲言「你跟我說要按鐘下車？好好笑哦」。最終司機「兜了一圈」才開回富泰邨站。

巴士迷大鬧站頭：開返個牌！

巴士迷拍攝巴士的同時，也須尊重車長，避免妨礙工作。網上流傳影片，有巴士迷在巴士總站內拍攝巴士，不滿有車長未到站就關上路線顯示屏，與車長對罵。網民紛紛留言批評該巴士迷，「影唔到咪算囉，發咩癲呀」、「巴X又搞事」、「影巴士唔係問題，問題係影唔到佢所謂嘅靚相大鬧巴士車長就係問題」。

男童搭飛機狂尖叫 港女：嘈咗成程啦

在公眾地方說話要降低聲量，避免滋擾他人。有港女於網上發文公審在飛機上嘈吵的男童，她日前乘搭加拿大航空從香港飛往加拿大溫哥華，機程約12小時。有男童在乘客休息時間使用椅背上的娛樂設施玩遊戲，其間多度尖叫及大聲說話，身旁媽媽雖有安撫及「殊」了一聲着男童安靜，但男童仍繼續吵鬧，空姐多度前來勸籲安坐及降低聲量無果。港女不滿拍片，批評「嘈咗成程啦，真係好滋擾」，事件引來網民熱議。

疑碰瓷大媽動作超慢 網民：專業少少

碰瓷手法層出不窮！早前有1段「車cam（行車記錄器）」影片在微博瘋傳，可見內地1名黑衣大媽從另一部車走到涉事車主車前，轉身用背部壓在車頭約10秒，不過車主面對這疑似「碰瓷」情況未有懼怕，反而將車退後到樹蔭下，轉發影片網民笑言「免得她中暑暈倒就真的要賠了」。不少網民笑言「專業少少啦！臨時演員都係演員！」、「我就落車鎖門去飲茶，由佢係到企」。

廣東女買早餐 重遇「16年前初戀」

廣東惠州一名女子日前出門買早餐時，發現老闆竟然是自己高中時的初戀男友，而且兩人都還是單身。