打風│天文台料熱帶氣旋港20公里橫掃+路徑　3因素周四或掛3號風球

周末打風！天文台預料，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強,大致移向廣東東部沿岸；受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數；由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋強度、其強風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（9月18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋在9月17日（星期三）進入本港800公里範圍，9月18日增強成熱帶風暴，進入本港400公里範圍，9月19日晚上至9月20日凌晨以強烈熱帶風暴級別在香港東面約200公里範圍內登陸，並在9月20日以熱帶低氣壓級別在香港北面約20公里、東莞市附近掠過。（天文台）

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高六成。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋在9月18日（星期三）增強成熱帶風暴，闖入本港800公里範圍，9月19日以強烈熱帶風暴級別闖入香港400公里範圍，預料晚上至9月20日凌晨在香港東面約200公里範圍內登陸，並在9月20日以熱帶風暴級別橫掃香港北面約20公里、東莞市附近。

至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎該熱帶氣旋強度、與本港距離，及本地風力變化。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，高空反氣旋會在星期四為中國東南部帶來酷熱天氣；位於呂宋的熱帶氣旋會在未來一兩日向西北方向移動，橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸；受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數，星期五及周末期間該區天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大；隨着該熱帶氣旋遠離，下星期初廣東天氣短暫好轉；此外，預料另一個熱帶氣旋會在菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強，並在下星期初進入南海北部，靠近華南沿岸；受其廣闊環流影響，下星期中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。