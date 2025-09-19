米娜打風│天文台預測港100公里掠過+路徑　3因素今晚或掛8號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／米娜／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！3號風球生效。過去數小時，米娜繼續穩定地橫過南海北部，靠近廣東東部沿岸，預料受與米娜相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。



按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過，天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台表示，按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。（天文台）

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高七成。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，熱帶風暴米娜正在本港180公里範圍內，預料黃昏前後登陸，9月20日凌晨在香港北面約100公里範圍掠過。

至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎該熱帶氣旋強度、與本港距離，及本地風力變化。

本港天氣方面，天文台表示，明日風勢增強，驟雨逐漸增多。星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。星期日風勢減弱，但仍有驟雨。下週初天氣短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。