米娜打風│天文台預測香港20公里橫掃+路徑　3因素周五或掛3號風球

周末打風！一號戒備信號生效。位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。天文台表示，過去數小時，米娜繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。



按照現時預測，米娜會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎米娜的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台表示，過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部；該熱帶氣旋環流較為細小，並會在今日大部份時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高六成。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋在9月19日以強烈熱帶風暴級別闖入香港400公里範圍，預料晚上至9月20日凌晨在香港東面約200公里範圍內登陸，並在9月20日以熱帶低氣壓級別橫掃香港北面約20公里、東莞市附近。

至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎該熱帶氣旋強度、與本港距離，及本地風力變化。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，明日風勢增強，驟雨逐漸增多。星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。星期日風勢減弱，但仍有驟雨。下週初天氣短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。