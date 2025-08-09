開冷氣慳電8大招　保持26℃及關好門窗外　連續運行原來可更省電

炎炎夏日，空調成了家家戶戶的「續命神器」，但它也是名副其實的「電老虎」。對於一個普通的三居室家庭來說，夏天每月幾百元的電費是常態。如何在享受涼爽的同時，把電費降到最低？



今天就為大家分享8個實用的省電技巧，趕緊記下來吧！

選對空調+科學使用，學懂這8個實用省電技巧👇👇👇

優先選擇高能效等級空調，新一級能效是首選

買空調時，能效等級是繞不開的關鍵點。高能效不僅意味着更省電，在舒適性上也遠超低能效產品。很多人看到一級能效（1級能源標籤）和三級能效空調之間幾百元的差價，就選擇了價格更低的三級能效產品。但從長遠來看，這種選擇並不划算—— 長期使用不僅要忍受三級能效帶來的較差體驗，省下的那點差價也會在日積月累的電費中悄然流失。

那麼，新一級能效比三級能效到底能省多少電呢？如果每天使用5-10小時，連續使用4個月左右，一年節省的電費可達100-150元。要是三居室都用空調，每年綜合節約的電費能達到300-500元。

帶自清潔功能的空調更值得入手

如今，帶自清潔功能的空調已成為趨勢。這一功能不僅能減少散熱器積灰，讓空調長期保持潔淨，利於家人健康，更重要的是能避免散熱翅片因積灰而降低15-20%的換熱面積。換熱面積下降會影響製冷制熱速度，進而增加耗電量，所以自清潔功能在省電方面也有不小的作用。

溫度調節有講究，26℃左右較適宜

空調溫度調多少合適，一直是大家討論的話題。雖然沒有絕對科學的定論，但通常建議設置在26℃左右，大家也可以根據自己的體感在此基礎上適當調整。

某品牌官方曾表示，空調溫度每升高一度，能耗就會增加10%。從原理上來說，製冷時設置的溫度是室內要達到的目標溫度，溫度設得越低，空調需要全力製冷的時間就越長，耗電也就越多；反之，溫度設得稍高，更容易達到設定溫度，也就更省電。

做好房間密封，減少涼氣流失

開啟空調時，若沒有特殊情況，最好不要頻繁開窗戶。因為開窗後，空調產生的涼氣會向外流失，導致室內溫度始終達不到設定值，空調就會一直高負荷運轉，造成不必要的電量浪費。

避免頻繁啟停，連續運行更省電

小時候，父母可能會說「空調開一會兒就關，熱了再開，省點電」，但這種做法其實既不科學也不省電。

空調頻繁開啟不僅會增加耗電量，還會加重設備負擔。有一個日本小夥做過測試，24小時內間斷性開啟空調的耗電量，比24小時連續開啟要高出近30%。

陽面房間拉上窗簾，降低空調負荷

現在很多家庭喜歡落地窗，南向的客廳和卧室採光好、視野佳，但住在高樓層且是南向大落地窗的戶型，空調可能會更耗電。

這是因為這類戶型採光好，吸收的熱量也更多，會增加空調的製冷負擔。所以，在使用空調時及時拉上遮陽簾，能有效減少室內熱量，從而節約電量。

夜晚開啟睡眠模式，省電又舒適

夜晚開空調的時間通常較長，一般會超過8小時，所以節省這段時間的電量很重要。

如果不是特別怕熱，夜晚可以開啟睡眠模式。在睡眠模式下，空調室內機和室外機都會以低功率運行，不僅能省電，噪音也更小，讓人睡得更安心。

長期不用時拔掉插頭，減少待機耗電

很多人家裏的空調插上插座後就很少拔掉，但這並不是一個節能的好習慣。

一般來說，一台空調待機一年的電費約3元，家裏有3台空調的話，一年待機電費就有10元左右。如果放大到全國幾千萬戶家庭，全年僅空調待機消耗的電費就是一筆不小的數目。

總結：選對空調+科學使用，省電又健康

合理運用以上這些方法，一個三居室家庭夏天節省幾百元電費不成問題，按這樣計算，大約3-5年就能省出一台新空調的錢。更重要的是，每個家庭養成良好的使用習慣，還能為節約能源、低碳環保貢獻自己的一份力量。

