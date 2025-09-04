孩子習慣夜瞓＝濃縮父母休息時間！謹記「提早入睡4招」一家好眠

兒童與青少年的睡眠對大腦發展、情緒調節及免疫力至關重要。夜型作息會導致睡眠不足、情緒與行為問題，甚至影響父母的睡眠品質。建議透過提早就寢、關閉電子設備、固定作息與營造良好睡眠環境，幫助孩子獲得高品質的睡眠。睡得好，才是健康與學習的基礎，也是父母最該重視的投資。



台灣兒科醫生吳昌騰在Facebook「來講兒科急診的543-吳昌騰醫生」分享常聽到家長擔心孩子晚上都玩到很晚才睡，半夜還不斷翻身，白天整個人昏沉。醫生說明兒童與青少年階段的睡眠不只是「休息」，更是影響大腦發展、情緒調節與免疫系統復原的黃金時間。

相關文章：兒童身高｜嬰兒睡眠習慣影響發育 「一原因」不建議室內太光亮

+ 22

睡眠影響孩子的全面發展

睡眠對孩子的影響遠比想像中深遠。充足的睡眠能幫助身體生長、提升認知處理能力、穩定心理狀態、改善社交互動能力，甚至與代謝健康息息相關。這些發展關鍵都與「睡得好不好」緊密連結。

當孩子成為「夜貓族」

所謂「夜型傾向」指的是孩子偏好晚睡晚起，黃昏或夜晚時活力最旺盛。這種作息與學校制度與社會時鐘產生衝突，長期下來會產生「社交時差」，進而帶來以下風險：

1. 睡眠時間不足，需要補眠來補償。

2. 早晨情緒低落，憂鬱風險上升。

3. 易怒、衝動、注意力不集中，與他人衝突增加。

4. 更容易出現體重控制困難，肥胖風險提升。



孩子的作息會影響父母的睡眠

父母常是孩子的第一線照顧者，當孩子晚睡，家長的作息也會跟着延後，睡眠時間自然壓縮。有研究指出，孩子若是夜型傾向，會顯著增加父母一年後的睡眠困擾，尤其是母親。原因包括：

1. 陪睡時間延後，父母也晚睡。

2. 父母在睡前仍須處理孩子的情緒與行為，導致壓力與焦慮升高，難以入眠。

相關文章：固定就寢時間有多重要？有助養出好脾氣「6好處」很多爸媽卻忽略

+ 11

改變從「提早入睡」開始，協助孩子提早入睡的四大關鍵

睡得夠，真的有科學依據。一項研究顯示，單靠提早上床這一個介入策略，兒童每晚可增加平均47分鐘的睡眠，對成長、認知與情緒皆有益。

1. 固定作息時間

每天睡覺與起牀時間固定，即使是假日也不應超過1.5小時的誤差，幫助生理時鐘穩定。

2. 睡前關閉電子產品

藍光會抑制褪黑激素，建議睡前一小時關閉手機與電視

3. 營造安靜、昏暗、舒適的睡眠環境

室温適中、避免噪音與強光干擾。

4. 避免睡前激烈活動

運動雖然好，但睡前應以放鬆為主，如聽故事或做輕度伸展。

醫生呼籲家長要檢視孩子的睡眠品質與時數：良好的睡眠是學習與成長的根基，是每個家庭健康的起點。

相關閲讀：家庭生活有在進步？靠的不是金錢「5件事」做對培養「家庭氣質」

+ 21

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：當孩子晚睡，也影響家長睡眠，醫生教你協助孩子提早入睡的四大關鍵】