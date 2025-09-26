滿月孫女常嘔奶？全因過度餵食！若嘔吐伴發燒、腹瀉7狀況要留神

編按：初生嬰兒常嘔吐，是健康有問題嗎？狀況有異常當然要正，但也有可能，其實是育兒方式有誤所導。以下節錄自《仁安精叻媽咪全攻略》一書的內容，就由本地兒科醫生分享一個嬰兒常嘔吐的案例。



林婆婆帶着一個月大的孫女到診所應診。孫女在過去一週斷續地出現嘔吐，並越發嚴重。林婆婆擔心因此造成營養不足，所以每當孫女嘔吐後，婆婆都會旋即補餵一瓶奶。林婆婆表示孫女沒有其他不適如發燒或腹瀉，餐與餐之間也活躍好動，是位開心快樂的寶寶。經檢查後確認寶寶體重正常，沒有脫水現象，身體狀況亦良好。醫生進一步問診，發現孫女被過量餵食。每餐奶量經調節後，寶寶便沒有再出現嘔吐。

相關文章：嬰兒健康｜孩子肚仔脹卜卜？或與哭太多、奶粉成份5大原因有關

+ 32

嬰兒嘔吐有多常見，是否值得關注

嬰兒，尤其是新生兒，由於胃部括約肌發育未全（肌張力和控制力不佳），只進食流質食物和大部份時間維持躺臥姿勢，因此更容易出現逆流。在大多數情況下，嬰兒嘔吐問題只屬輕微，並且會隨着年齡增長而改善。與成人或孩童相比，新生兒嘔吐更可能是生理性嘔吐或非惡性原因所致。相對來說，成年人士出現嘔吐並不常見，除非受感染、藥物或毒素影響，又或因急性手術問題導致。

一般引致嬰兒嘔吐的原因是甚麼

儘管腸胃問題是最常見引致嘔吐的原因，但非腸胃疾病也可能導致嘔吐。例如尿道感染或腦部問題，如腦膜炎、腦出血或腦腫瘤等。

要判斷嬰兒嘔吐的原因，需確認幾個關鍵事項：嘔吐的次數是否較平常為多？除了嘔吐外，寶寶有否其他不適症狀？例如同時出現發燒和腹瀉，便有可能是急性腸胃炎。其他需要特別留意的狀況包括嘔吐物是否帶血或膽汁（深綠色液體）、寶寶是否看來十分疲累？有否出現呼吸困難或脫水（口乾或尿量減少）情況等。

掃風掃得差是嬰兒常見的嘔奶原因

假如寶寶在餵食過程中吸入大量的空氣，胃部會因為過度膨脹、逆流加劇而引致嘔奶。使用奶瓶餵哺的寶寶較易有此情況，但不代表直接埋身餵哺母乳的寶寶用餐後便不用掃風。同樣地，寶寶被過度餵哺也可能出現嘔奶，林婆婆的孫女便屬此例。

相關文章：兒童健康｜2歲兒子體質極易嘔 嘔到似新加坡魚尾獅 媽媽超無奈

+ 8

嘔奶後是否可以立刻補餵，以補充營養

是否需要補餵取決於引致嘔吐的原因。如果屬急性胃腸炎引發性嘔吐，讓寶寶持續補充水份以避免脫水甚為重要。如果寶寶不抗拒，嘔吐後可以嘗試小量並密集地補餵。新生兒生理逆流會令新手父母擔憂，但生理性胃食道逆流所引致的溢奶份量一般不算多，不需要重新餵食。父母更需要留意的是寶寶整體的生理狀況，包括進食意欲及體內水份的平衡。父母可透過排尿量檢視寶寶體內水份是否平衡。研究數據顯示，照顧者單靠目測估量嘔吐物份量通常並不準確。

嬰兒嘔吐過程中會否因嘔吐物堵塞呼吸道而引發危險？父母該如何處理

如嬰兒嘔吐物被誤吸入氣管，可引發嬰兒窒息的風險。父母應細心觀察寶寶的呼吸狀況，留意有否出現雜音、呼吸困難、發紺、煩躁或嗜睡。如有疑慮，應盡早尋求專業協助。

嬰兒嘔吐在甚麼情況下須立刻向醫生求助

如果嘔吐物帶血或膽汁，或寶寶同時有發燒、腹瀉等症狀，或出現脫水（如尿量減少、口乾或欲哭無淚等）、困倦無力和呼吸困難等，便需立即醫治。

醫生會透過甚麼檢查來診斷嬰兒嘔吐原因

詳細病史採集和臨床診斷有助鑒別大部份導致嘔吐的原因。醫生或會建議進行血液化驗以確定嬰兒不適是否因嚴重病毒感染所致，或有否接受靜脈注射的需要。極少數懷疑屬外科急症的個案或需進行造影檢查，例如腹部超音波檢查便有助診斷幽門狹窄的狀況（指胃部和小腸之間的幽門窄化）。

找出原因後會如何應對或治療

治療方案主要取決於嘔吐成因。因生理逆流或過度餵食而出現的嘔吐是不需施予治療的。其他情況如急性腸胃炎引起的嘔吐則可透過支持性療治來舒緩症狀，當中又以口服補充液較常採用，靜脈輸液次之。使用藥物來止嘔並不常見。如確診某些外科急症情況，或需進一步檢查或進行手術程序。

更多本書書摘節錄：

延伸閱讀：嬰兒別吃「這食物」！或染肉毒桿菌 事主驚訝她媽媽竟從未聽聞

+ 7

《仁安精叻媽咪全攻略》（天地圖書提供）

書名：《仁安精叻媽咪全攻略》

作者：仁安醫院婦產科。仁安醫院婦產科臨牀部門，為本港首間私家醫院設立之臨牀部門，成員均為婦產科醫護人員。該部門的成員承諾嚴格遵守及執行臨牀醫學指引，在先進的醫療儀器的配合下，務求提供專業優質的婦產科服務。



【本文獲「天地圖書」授權轉載。】