孩子出世有黃疸先別驚！多數會自行痊癒　頻繁哺乳、光療有助減退

編按：嬰兒出生後有黃疸，是大件事嗎？以下節錄自《仁安精叻媽咪全攻略》一書的內容，將由本地兒科醫生為大家講解，讓各位新任爸媽對孩子的狀況有多一點了解。



兒科醫生馮卓文新生兒黃疸：小寶寶的太陽色彩

剛出生的寶寶臉色明明紅潤，但為何幾天後卻變得黃黃的呢？這就是所謂的「新生兒黃疸」。對於新手父母來說，一聽到寶寶有黃疸，必然非常擔憂，害怕是否意味着像大人有黃疸一樣而背後有嚴重疾病的隱患。請放心，黃疸是初生寶寶常見的現象，現在我們來詳細了解一下吧。

相關文章：嬰兒健康｜孩子肚仔脹卜卜？或與哭太多、奶粉成份5大原因有關

+ 32

黃疸是一種讓寶寶的皮膚和眼睛呈現黃色的現象。這是因為寶寶血液中的膽紅素過多所致。膽紅素是一種黃色物質，它是紅血球正常分解的產物。肝臟會將膽紅素從血液中排除，然後通過腸道排出體外。然而，新生兒的肝臟排除膽紅素的能力並不如成人。

當膽紅素的生成速度超過肝臟分解和排出的速度時，就會出現黃疸。大多數類型的黃疸會自行消失，但亦有些個案需要治療以降低膽紅素水平。

黃疸的徵兆和症狀是甚麼呢？

黃疸會令寶寶皮膚呈現黃色，首先在臉部出現，然後是胸部、腹部和雙腿。稍後，牙齦、手掌、腳底以及眼白也可能變黃。膽紅素水平非常高的寶寶可能會表現出嗜睡、煩躁或進食困難的症狀。

有些寶寶的膚色較深，黃疸可能不容易被察覺。可以嘗試輕輕按壓寶寶的鼻子或額頭皮膚來檢查，亦可在胸部、臀部和膝蓋的骨突上按壓，如果是黃疸，當您抬起手指時，皮膚會呈現黃色。如發現初生寶寶黃疸加重，且食慾不振和不願醒來吃奶的話，請立即求醫。

相關文章：感冒發燒｜嬰兒鼻塞、嘔吐4症狀照顧有技！飲食可嘗試少食多餐

+ 16

新生兒黃疸的原因是甚麼？

幾乎所有初生寶寶都有黃疸，此乃生理性黃疸，是正常現象，源自於他們的紅血球比成人多，壽命卻較短，因此在分解時會產生更多的膽紅素。生理性黃疸在寶寶出生後2-4天出現，並且通常在一至兩週內消失。

有些寶寶膽紅素的水平會較高，可能與以下原因有關：

1. 分娩過程中的瘀傷和輕微組織損傷。

2. 血型不相容。如果母親的血型與寶寶的血型不匹配，母親的抗體可能會攻擊寶寶的紅血球，導致膽紅素升高。

3. 早產。早產嬰兒清除膽紅素的能力更差。

4. 葡萄糖六磷酸去氫酵素（G6PD）缺乏症，俗稱蠶豆症。這是一種遺傳疾病，令到紅血球缺乏足夠G6PD，容易受到氧化損傷而令壽命縮短和溶解。

5. 吃奶量不足。初生寶寶可以因為吸食技巧尚未成熟，或母乳供應不足而吃得不夠，不但會延遲胎糞的排出，也增加腸道中膽紅素的再吸收。胎糞中大量的膽紅素便會進入寶寶的血液循環內。

黃疸的治療方法是甚麼？

大多數新生兒黃疸都不用治療，皆會自行減退。然而，如果寶寶的膽紅素水平過高或出現其他症狀，醫生可能會建議進行治療。治療黃疸的方法包括：

1. 頻繁哺乳

寶寶吃奶吃得足夠，有助於在大便和尿液中排除膽紅素，是預防和治療黃疸的重要措施。

2. 光療

俗稱照燈，光療幾乎對所有寶寶都有效，寶寶的皮膚會暴露在特殊的藍光下，這種藍光能夠將膽紅素分解成易於在大便和尿液中排出的化合物。進行光療時，寶寶通常僅穿尿片，被放在開放式嬰兒床或保温箱中，並戴上特殊面罩保護眼睛。光療應該持續進行，只有在哺乳和與寶寶進行親子肌膚接觸時才停止。當膽紅素降至安全水平時，光療就會停止。光療一般都非常安全，有些寶寶或會出現短暫的皮膚疹，或有過熱和脫水的情況，尤其當他們吃奶量不足。家長經常會有以下兩問，照燈照太久會否導致曬傷？寶寶應否曬太陽以減低黃疸？光療中使用的燈光不含紫外線，並不會導致曬傷，反而日光中含有紫外線，用以退黃並非最明智之法。

3. 換血療法

嚴重黃疸或會使腦部受損，當光療未能及時將膽紅素降至安全水平，便需要換血療法。這是一種緊急且能快速降低膽紅素水平的療法，必須在嬰兒深切治療部內進行。

相關文章：兒童步姿｜孩子有內八字、O型腳？幼童5大足部常見問題或屬正常

+ 22

延長性黃疸

當寶寶的黃疸經過一段時間後還未退卻，便是延長性黃疸，對於足月出世的寶寶，界線定於兩週後，而早產嬰則在三週後。延長性黃疸通常無害，但亦可能是嚴重肝臟問題的先兆，尤其當寶寶出現尿液變深、大便較淡色、嗜睡和進食不佳等症狀。感染或甲狀腺問題等亦可引致延長性黃疸，所以有延長性黃疸的寶寶一般都需要進行血液甚至尿液檢查以排除以上情況。

如果一切檢查正常，而寶寶又是母乳哺育的話，延長性黃疸的原因很可能是母乳性黃疸。母乳性黃疸的產生機制一般都相信是由於母乳內的荷爾蒙，抑制了膽紅素的攝取與接合，令黃疸可以持續達3-10週。家長看到這裏，請不要因而決定停止餵哺母乳，因為母乳性黃疸完全無害，家長可以放心繼續讓寶寶進食母乳。

新生兒黃疸是一個常見的現象，大多數情況下是無害的，並在寶寶的肝臟發展完善後自行消失。如果您擔心寶寶的黃疸情況，請與醫生聯繫，他們可以評估寶寶的狀況並提供適當的建議和治療。

更多本書書摘節錄：

《仁安精叻媽咪全攻略》（天地圖書提供）

書名：《仁安精叻媽咪全攻略》

作者：仁安醫院婦產科。仁安醫院婦產科臨牀部門，為本港首間私家醫院設立之臨牀部門，成員均為婦產科醫護人員。該部門的成員承諾嚴格遵守及執行臨牀醫學指引，在先進的醫療儀器的配合下，務求提供專業優質的婦產科服務。



【本文獲「天地圖書」授權轉載。】