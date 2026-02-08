港鐵男女激吻影片瘋傳！忘我動作震撼全網　女方突爆1句尷尬大了

【港鐵／不雅影片】男女親熱也應注意場合。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵機場快綫車廂座位上，有1對男女共佔1位「忘我激吻」，然而女方突然爆出1句，令場面相當尷尬，而目擊者形容，「我仲以為係電影先睇到嘅劇情」。



影片引來網民熱議，笑言，「好尷尬」、「驚唔驚喜，意唔意外」、「好緊火」、「公眾地方不可色色」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵機場快綫車廂座位上，有1對男女共佔1位「忘我激吻」。（Threads@paddyjai_）

這劇情也太奇葩了吧！有港男早前於社交平台Threads發布影片，指晚上在機場送機後，剛好趕上港鐵機場快綫尾班車，沒想到會目擊驚人一幕，「送完機啱啱趕到尾班車，之後全程就見到個女仔騎咗上去同佢打茄輪」。

港鐵男女忘我激吻

影片長6秒，看到港鐵機場快綫列車座位上，有1名長髮、穿透視露膊裝女子，騎在1名戴眼鏡男子上面激烈擁吻，直至影片結束仍未停下。

女方突問男方1句極尷尬 目擊者：以為電影先睇到嘅劇情

樓主表示，原本羨慕這對男女感情甜蜜，直到女方突然爆出1句驚人說話 ──「你冇女朋友㗎呵？」，令他大感愕然，「有一種好sweet單身狗羨慕嘅感覺，直至女仔講咗句，我仲以為係電影先睇到嘅劇情，只能夠講句，師兄你就好啦」。

網民爆笑：唔通會答有女朋友咩

網民看過影片議論紛紛，笑言「問嚟做乜，唔通會答有（女朋友）咩」、「男：今日冇」、「驚唔驚喜，意唔意外」、「尷尬大了」、「好緊火」、「公眾地方不可色色」、「笑死，點解你成日都遇到呢啲」。