沙田City'super女子偷竊斷正！遭店長強拖回店　1句求情震驚全網

偷竊斷正？本港網絡流傳影片，指沙田新城市廣場City'super有1名女子偷竊斷正，被店長和職員包圍捉緊，其間男店長喝斥女子「跟我返去！」，又明言「你唔跟我返去（就）打999」。女子奮力掙扎無法逃脫，不斷求情，男店長則態度堅決，重複「你跟唔跟我返去啊？」。



影片震驚網民，大讚店長及職員「做得好」，「捉得好」、「做到嘢！」、「打個工要捉埋賊，要獎賞下佢」；亦有人認為應報警不要「姑息」，「報警啦！不要縱容」。另有目擊事件的網民透露，涉事女子當時大聲求情，說了1句令他震撼，「個女人真係講得好大聲，有降噪（耳機）都聽得勁清楚」。



City'super回覆《香港01》表示，確認日前有店舖處理一宗顧客懷疑盜竊事件，並已交由警方跟進，為保障所有顧客及員工私隱，並尊重警方調查工作，公司現階段不適宜就事件細節作出任何回應。



偷竊行為應杜絕。有街坊於10月11日在社交平台Threads發布影片，指沙田新城市廣場City'super有女子偷竊斷正，留言「偷嘢被店長擒獲」。

沙田City'super女子偷竊斷正被捉實

影片長16秒，見到沙田新城市廣場當時人來人往，平地中間位置有1名穿啡色上衣女子，被1名穿藍衣、疑似男店長與1名女店員分別捉實右手和左手，其間男店長喝斥「跟我返去！」，並想強行拖女子回店。

男店長喝斥：跟我返去！ 女子無法掙脫求情

女子不斷奮力掙扎，但仍難以移動，男店長於是明言「你唔跟我返去（就）打999」。女子無法掙脫，仍不斷求情，男店長則說「你跟唔跟我返去啊？得！你唔（好）嘈住」。影片至此結束。

女子1句求情震驚全網

影片引來網民熱議，有目擊事件的網民透露，涉事女子當時大聲求情，當中1句令他印象深刻，「原來係偷嘢，頭先行過見到。戴住耳機冇聽清楚佢哋講乜，淨係聽到句『一次機會都唔畀』，因為個女人真係講得好大聲，有降噪都聽得勁清楚」。

網民讚店長及職員：做得好

也有大批網民大讚店長及職員「做得好」，「捉得好」、「做到嘢！」、「打個工要捉埋賊，要獎賞下佢」。亦有網民認為對偷竊行為不應給予機會，應報警而不要「姑息」，「報警啦！不要縱容」、「沙田係偷嘢黑點，好多集團式偷」、「日日新城市都咁多人，睇少陣都唔得，博大霧，仲愈嚟愈猖狂，今次做得好」、「冇錢咪唔好買囉，點可以偷嘢？」、「咁大袋？都幾狼死」。