不是新聞8分鐘｜ 「公務員」偷食被斷正｜140呎仲整旋轉樓梯？

搭錯巴士要回水 乘客大鬧車廂

搭錯車要求退錢？近日有女生於社交平台發文，疑在澳門搭乘巴士時遇到有遊客「搭錯車」，指他們搭乘1個站後才發現，之後竟然大罵巴士車長「呃錢」，要求退款被拒，更拍下對方「大頭相」揚言要投訴。

AEON大媽鬥港女 職員涉偏幫捱轟

一場爭鬥，最終誰是誰非？本港網絡瘋傳1段「AEON大媽大戰港女」影片，指AEON內有鄉音大媽與港女疑因碰撞爭執，大媽把港女的「買餸車」推翻，貨物倒掉在地上，又多次拍打、起腳、大力推開港女。當職員到場時，大媽即聲稱是港女「先動手」；港女當場暴怒反擊，以包裹好的菜拍打大媽。後來有多名男職員到處勸止，大媽獲放行離開，港女則留在原地，職員表示「妳頭先攞住（菜）整到佢啊嘛」，港女不滿指「佢（大媽）先（動手），（職員）仲要鬧我？睇返CCTV，佢有問題啊！」，事後最後見到職員執抬地上散落的貨物。

天星小輪爭執：要你玩得唔開心！

搭個幾分鐘船也要爭吵？內地小紅書近日流傳影片，指天星小輪有2名男子爭吵打架，其中1人聲言「我就係要你玩得唔開心」後轉身離開。目擊事件的內地遊客稱「真的有被嚇到」。

「公務員」鄰房偷食被斷正

夫妻關係容不下背叛。本港網絡瘋傳多段影片，指有疑似任職香港公務員的男子與妻子（下稱「大婆」）北上住酒店，卻安排疑為「小三」的妓女住在隔壁房間，並「詐病去買藥」然後到隔壁房「偷情」，結果被大婆發現，於酒店大吵大鬧踩場「捉姦」，狂罵丈夫「辭職啦！廢柴做公務員做到你咁X無道德！搞完1次又1次，第3隻雞喇！」。

闖路軌曬陳皮 網民諷變「塵皮」

秋日陽光好，正是曬陳皮的好日子，但也要看場合！本港網絡自周四（10月9日）起瘋傳1影片，顯示屯門有貌似中年女子於輕鐵路軌範圍疑似曬陳皮，目擊者拍片稱「（港鐵）可唔可以罰晒呢班人錢」。片段引來網民炮轟，「真係大開眼界」、「黐X線，住深山啦唔好害人」、「呢啲無文化真可怕」，又揶揄那些是「塵皮」、「拜拜國際大都會，完美回歸小漁村、小農村」。

140呎3房1廳 仲有旋轉樓梯？

香港地寸金尺土，但細小單位都可以「五臟俱全」。內地抖音平台瘋傳影片，指觀塘有一家三口入住的單位雖然只有13平方米（約140呎），卻「用盡空間」打造出3房1廳及廚房廁所，更設置1條豪宅式旋轉樓梯，用途令人嘖嘖稱奇。上載影片的抖音網紅驚歎「極限壓縮，你敢想嗎？香港的設計師真的很強」。

自信男入一線天 結果卡在石縫

福建寧德太姥山發生驚人一幕，一名遊客因體型不合適，不慎卡在狹窄的山壁石縫中、進退兩難，引起身後大量遊客排長隊觀望。有網民將這一幕記錄下後發布影片還配文調侃，「180斤（90公斤）的大哥卡住了，來的時候好好的，回不去了。」

夜困五台山遇靈狐引路？

大量中國民眾在國慶長假出外旅遊。10月3日有網友分享夜晚在山西五台山行山時被困，竟遇狐狸引路的神奇經歷。