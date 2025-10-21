同屋苑多戶遭爆竊人心惶惶　還曾潛入8歲女童房間　真相令人意外

台灣一個高級社區近期發生多起竊案，竊賊竟是同社區的住戶！



這個僅有13戶的小社區，月租高達7萬4元（台幣，下同，約1.9萬港幣），原本被視為單純安全的居住環境，卻發生鄰居竊盜事件。

一名44歲男子曾多次摸黑攀爬圍牆，闖入鄰居家中行竊，甚至潛入8歲女童房間，讓住戶們人心惶惶。（Youtube@TVBS NEWS）

一名44歲男子曾多次摸黑攀爬圍牆，闖入鄰居家中行竊，甚至潛入8歲女童房間，讓住戶們人心惶惶。多位受害者表示，社區內已有多戶遭竊，總損失估計達新台幣50至60萬元（約12.6萬元港幣至15萬港元港幣）。雖然現在已經抓到竊賊，但由於雙方都是租客，若要以惡鄰條款請竊賊搬離，程序繁瑣且耗時，若雙方都不搬走，受害者將不得不繼續與竊賊當鄰居，這讓住戶們感到非常不安！

為了找出竊賊，受害住戶自行在家中安裝監視器，並且24小時開燈，終於拍攝到清晰的竊賊影像。一名受害住戶詳細調查了小偷的入侵路線，發現竊賊從圍牆爬過來，攀爬到二樓小窗進入屋內，首先進入的是8歲小女孩的房間。這讓住戶非常後怕，擔心若孩子醒來撞見竊賊，可能會有危險。

另一位受害住戶表示，即使門窗上鎖，竊賊仍能進入，被偷到讓人感到恐懼。這位住戶還提到，因為管理員沒有積極處理，居民只能自己想辦法抓賊。被盜物品包括包包和現金等，加總損失約有50至60萬元。

住戶曾向管理員提供竊賊的影像，詢問是否認識，但管理員表示從影像中難以辨識。社區住戶在群組中討論，有人透露竊賊家人也在群組中，能看到居民的討論內容和調查進度。對此，管理員表示社區有16支監視器，目前正在研議如何加強安全機制。

社區已有三次報案遭竊，這次由於影像清晰，竊嫌已被函送法辦。過去警方調閱社區監視器時，未能發現可疑身影，原來是因為竊賊就住在社區內。雖然現在已經抓到竊賊，但由於雙方都是租客，若要以惡鄰條款請竊賊搬離，程序繁瑣且耗時，若雙方都不搬走，受害者將不得不繼續與竊賊當鄰居，這讓住戶們感到非常不安。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】