東京新宿站鴿子氾濫成災　出「驚嚇大招」成功驅散　尷尬現況曝光

鴿子：你是不是以為我傻？



人類為了驅趕鴿子，能有多拼？竟然拿出「天敵照片」試圖嚇退！

新宿站晚上的鴿子（X@viaduk324RtoJ）

東京新宿站，那個全球最繁忙的車站，不僅人多，鴿子也特愛在這兒聚集，隨地排便、傳播疾病，車站方面實在沒辦法。於是，2024年10月車站想出了一個「大招」：在鴿子常聚的5個點位，掛上「天敵的海報」，想用「死亡凝視」恐嚇鴿子。

曾成功驅散 如今聚集「天敵」旁如嘲諷：

這些海報由一家文具公司開發，眼睛部分用鋁製成，會反光，一眼看去確實有點殺氣。

還別說，剛開始真有點用。掛牌前站裏鴿子有31隻，掛完半個月後，只剩1隻！然而，人類的智慧終究沒撐過三個月。最近日本網友曬出現場實況：一群鴿子，淡定蹲在貓頭鷹海報正下方，表情彷彿在說：「這玩意兒也能叫天敵？」

網友辣評（X@toraimu3770）

海報上還一本正經寫着：「驅鴿對策實驗中」……網友辣評：

實驗非常成功，成功證明這方法，根本沒用！

文具公司原本想靠「金屬反光眼」嚇鳥，誰料到鴿子適應力超強，沒幾天就集體免疫。再加上總有人偷偷投餵，鴿子更是理直氣壯：「想趕我們走？門兒都沒有！」折騰了一年，最終還是被鴿子上了一課！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】