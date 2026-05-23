靈異丨聽到敲門聲卻開不了門　強行打開後全家經歷了最恐怖一夜

我大姐親身經歷的。我外甥那年四歲，外甥從小天資聰穎，說話早，走路早，吐字清晰。我姐夫外出幹活出了車禍，右腿骨折打的石膏在家休養，由於我們那冬天冷沒什麼事可幹，姐夫又出不去，於是他的朋友們都來家裏陪他玩，打牌或打麻將。



文：馬果果媽（發表於神秘圈子往事）

冬天天黑的早，農村人早早吃過飯後，把前院門和後院門都會反鎖，當時八點左右，我大姐說她聽着有人敲她家後門，後門是小鐵門，敲的當噹噹的響，大姐以為是來家裏玩牌的人，她家後門是往外推的，她把門開開使勁推推不動，想着誰開玩笑呢，在外面堵着呢，我姐就說「是誰，別開玩笑了，你要是再不走開我就把門扣上進去了」。

外甥躲在被子裡邊哭邊說害怕的很。（AI生成）

說完她推了一下門開了，她出去看一個人也沒有，巷子裏空空的，大姐也沒想那麼多，進來把門扣上進房子了。

外甥自己本來在那玩的乖乖的，從大姐進門一下子哭的，眼睛不敢看我大姐身後，全身發抖，一個勁兒的要鑽被窩裏去，邊哭邊說害怕的很，說他們家門外面站了一個白鬍子老頭，老頭一眼不眨的瞪着他，把我姐、姐夫還有家裏幾個玩牌的人都嚇的毛骨悚然的。

外甥說他們家門外面站了一個白鬍子老頭。（AI生成）

玩牌的人都走了，外甥還是哭，頭埋在被子裏不敢抬，姐夫就出去把院子的燈，偏房的燈全都打開。

大姐問還在不在了，外甥說「還在呢，白鬍子老頭站在偏房牆邊呢，他還瞪着我」，過一會大姐又問還在不在，外甥說還在呢，他說上房頂了，「一直盯着我看呢」，大姐說聽完身上的汗毛都豎起來了。

又過來好久大姐問在不在了，外甥說他走了，飄到天上去了。

那晚一晚上大姐她們都沒敢關燈。當時大姐給我們說完，我們一屋子人都汗毛豎起來了。

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