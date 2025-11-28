舞蹈老師低血糖暈倒　學生誤以為是新動作全員同模仿爆笑畫面瘋傳

近日，一支舞蹈教室的短片在大陸網路上瘋傳，內容幽默到讓網友直呼：「老師倒下也要跟著學！這屆學生太拚了。」影片中，一位舞蹈老師在教學期間突然因為低血糖而暈倒；然而，全班學生看到這一幕，卻沒有絲毫懷疑，反而誤以為這是老師在示範一個「新動作」。



這份「盲信」瞬間讓一場小意外變成了最搞笑的集體舞步。

老師低血糖暈倒 學生們竟以為是新動作：

根據中新社的小紅書貼文畫面顯示，老師在課堂中不斷連續轉頭甩髮，突然身體不適失去支撐，癱軟倒地。令人驚奇的是，當老師的身體倒向地板的瞬間，所有學生立刻展現了極高的同步性，紛紛完美地模仿了老師的「倒地動作」。他們可能認為這是一個需要「開團秒跟」的戲劇性舞步，展現出對老師專業能力百分之百的信任，深怕錯過了這個「神級教學」，甚至加碼雙手撐地後繼續甩髮。

影片曝光後，網友們被學生的零懷疑精神逗樂，留言區各種搞笑說法。大家忍不住說：

「原諒我不道德的笑了」

但也有人疑惑：

「老師跌倒了也沒甩頭髮好幾圈啊」

有網友分享學舞的類似經驗：「真的會，我之前跳舞，老師剛好拉了一下衣服，大家都跟著模仿，可真了。」不過，其他人仍提醒：「心裡知道低血糖很危險，但嘴角還是不受控制的往後咧。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】