塗潤唇膏後嘴唇仍爆拆？韓國人分享正確用法　網民：塗錯幾十年

一名韓國網友在社交平台Threads上分享與台灣朋友的對話中發現，雖然台灣的氣候較潮濕，但許多台灣朋友的嘴唇卻比自己還乾。

隨著天氣轉冷，許多人發現嘴唇變得乾裂，第一時間想到的便是使用潤唇膏。然而，多數人習慣將潤唇膏左右塗抹，卻有韓國網友指出，正確的方式應為「上下塗抹」，並解釋其原因。（Threads@kr.suho）

韓國人分享潤唇膏的「正確用法」：

他強調，韓國人非常重視唇部的保養，並表示：

在韓國，嘴唇的死皮與鼻毛外露一樣會影響印象。

他還提到，90%的台灣人可能都在錯誤地使用潤唇膏，正確的方式應該是「上下塗抹」。他指出，這樣的塗抹方式能更好地填補唇紋，避免嘴唇乾裂。

許多台灣網友對此表示驚訝，留言稱：

「這樣的資訊太有用了，幾十年都在塗錯方向！」

「我也以為是左右塗」

「難道我塗錯了30年？」



等反應。還有網友指出，之前在專櫃購買口紅時，櫃姐也提到應該是上下塗。雖然有些人認為只需輕輕抿一下即可，但其他知情者則補充，這樣的塗抹方式能更深入唇紋，避免因為橫向拉扯而導致乾燥及細紋加劇。

此外，皮膚科專家也支持這一觀點，表示照著唇紋上下塗抹，能更好地保護嘴唇的皮膚，從而減少乾裂的情況。

