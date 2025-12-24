2025內地AI助手數據曝光　用戶最常問這些　「人生意義」打入前十

內地阿里巴巴集團開發的超大規模語言模型和AI助手「千問」App於22日發布「2025十大AI提示詞」榜單，揭示2025年人們使用AI的十大高頻率場景，其中問得最多的三類問題為「股票」、「八字」和「情感諮詢」；「股票」成為最高頻提示詞。



綜合內地媒體報導，本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。

作為人機交互的橋梁，提示詞（prompt）不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元夥伴演變。

從「股票」、「朋友圈文案」、「景點推薦」等關鍵詞顯示，AI正成為人們的理財顧問與生活助理；而「八字」與「雙色球號碼」高頻出現，呈現出科技與傳統碰撞下，AI已成為新型許願池。

而面對「情感諮詢」、「失眠」及「人生的意義」等追問，AI正成為人類的情緒樹洞與哲學導師；在「解答這道題」、「離婚財產分割」等教育、法律垂直領域，則顯示AI展現出的專業度已獲得了用戶的信任。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】