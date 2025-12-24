2025內地AI助手數據曝光 用戶最常問這些 「人生意義」打入前十
撰文：中天新聞網
出版：更新：
內地阿里巴巴集團開發的超大規模語言模型和AI助手「千問」App於22日發布「2025十大AI提示詞」榜單，揭示2025年人們使用AI的十大高頻率場景，其中問得最多的三類問題為「股票」、「八字」和「情感諮詢」；「股票」成為最高頻提示詞。
綜合內地媒體報導，本次入選的十大高頻提示詞分別為：股票、八字、情感諮詢、朋友圈文案、景點推薦、雙色球號碼、失眠、解答這道題、離婚財產分割、人生的意義。
2025千問十大AI提示詞曝光 還有不少人用IQ題考它：
+18
作為人機交互的橋梁，提示詞（prompt）不僅是用戶對AI的指令，更是社會心理的晴雨表。這份榜單顯示，用戶對AI的角色認知正從單一工具向多元夥伴演變。
從「股票」、「朋友圈文案」、「景點推薦」等關鍵詞顯示，AI正成為人們的理財顧問與生活助理；而「八字」與「雙色球號碼」高頻出現，呈現出科技與傳統碰撞下，AI已成為新型許願池。
而面對「情感諮詢」、「失眠」及「人生的意義」等追問，AI正成為人類的情緒樹洞與哲學導師；在「解答這道題」、「離婚財產分割」等教育、法律垂直領域，則顯示AI展現出的專業度已獲得了用戶的信任。
延伸閱讀：內地瘋搶這部AI神機！一句話自動點外賣 卻因太強遭大廠圍堵？
+8
AI搶工｜報告指2026年將掀「永久性裁員潮」 這類人有望逆勢加薪AI也開始帶貨了？學者揭人工智能助手的回答如何被企業利用變廣告內地學校起用「仿生AI教育機械人老師」 具同理心能理解人類意圖日本便利店AI補貨機械人 竟是遠在菲律賓的工人戴VR遠程操控的？日本長者秋天必須上山做這件事？7旬翁差點送命 全因「信錯AI」
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】