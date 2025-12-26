不是新聞8分鐘｜唱聖誕歌破健力士｜不滿取消煙花兩女責大埔人

車cam直擊兩男爭執 人肉霸位兼碰瓷？

「人肉霸位」時有發生，網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，有司機於元朗橋樂坊欲停泊在路邊時，遇到1名男子站在馬路「人肉霸位」，男子走到車頭司機位旁解釋期間，司機將車扭左向前，男子突然「哎呀」大叫一聲，低下了身不滿指被撞到，後續兩人爭執至片尾仍未結束。

不滿大火取消煙花 兩女：多得大埔人

因應大埔宏福苑五級奪命大火後社會氣氛哀傷，政府宣布取消除夕倒數煙花匯演。有女網民在網上發文，指冬至日在巴士上聽到兩名女乘客責罵「多得呢班大埔人，咩都取消晒」，兩人整程車不斷說，令她感到好憤怒，「其實大埔人同全香港人都唔想要呢場火災，希望佢哋可以收下把口」。

港鐵rapper有新作 乘客驚喜拍片

港鐵香港迪士尼站rapper職員又有新作！該男職員Hinson早前用廣東話、普通話及英語，以獨特的饒舌（Rap）方式作人潮分流指示，於網絡爆紅，有女生日前於欣澳站偶遇工作中的Hinson，立即拍下影片分享到Threads，驚喜表示「佢有新作了，聽到佢把聲好開心」，另有女生發文指出，於油麻地站同樣偶遇Hinson。

日本皇居銀包現搶購潮

日本皇居所販賣的錢包，近日在社群媒體爆紅，吸引大批民眾為了搶購而大排長龍。日媒指出，這款錢包以牛皮製成、色澤高雅，CP值高，有時不到中午就被搶購一空。

英男連唱42小時聖誕歌破紀錄

12月25日是聖誕節，各地不少商場、店舖都播放着聖誕歌曲，為客人營造節日氣氛。英國一名男子12月10午夜起親自連續演唱42小時的聖誕歌，成功打破健力士世界紀錄，超越31小時的舊紀錄。他事後表示，自己中途因睡眠不足而出現幻覺，一度想放棄挑戰，但看到愈來愈多觀眾到場，最終使他有堅持下去的決心。

加拿大「聖誕老人」劫超市送窮人

一群聖誕老人近日率領一眾戴上面具的精靈，闖入加拿大蒙特利爾（Montreal，又譯滿地可）一間超市，將價值數千加元的食品裝滿購物袋，然後消失在夜色中。該組織其後發聲明指，這些食品將分發給有需要的人，並表示這場「羅賓漢式」的行動旨在突顯百物騰貴的社會現狀，這場通脹危機已讓不少加拿大人不勝負荷，難以負擔生活的基本必需品。

樹熊乘巴士畫面瘋傳

澳洲布里斯本（Brisbane）日前發生一件罕見又溫馨的動物救援事件。一隻野生樹熊晚間誤闖市區道路，甚至一度「搭上」巴士，所幸在熱心司機與動保單位協助下，最終平安重返自然棲地。