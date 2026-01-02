不是新聞8分鐘｜行山客踩上「海馬頭」 ｜港女柴山遇猴子「搶劫」

大叔大鬧自提點：我點X識掃碼！

網購自取觸發「MMA」？。本港Threads群組流傳影片，指調景嶺彩明街市淘寶菜鳥自取點，有老伯因不懂掃「二維碼（QR Code）」取貨，「爆粗」責罵店員，怒吼「而家畀唔畀啊？我點X識掃碼！」，更揚言要報警，店員則堅持要掃碼才讓取貨。另1張相則見到，老伯疑向後跌往地上，未知是否爭執所致。

元旦觀濱 進擊的惡女速被捕

觀塘海濱花園元旦日凌晨發生少女暴力事件。警方表示，案發今日（1日）凌晨2時59分，在觀塘海濱道一公園對開，一名15歲女童與一名13歲女童因瑣事爭執，其間13歲女童疑以手腳襲擊對方，導致其頸、腳傷。人員接報到場，經初步調查，案件列襲擊致造成身體傷害（AOABH），並拘捕13歲女童。案件交由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。15歲女受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

行山客踩上「海馬頭」 目擊者：黐線

行山行到上出海洋公園「海馬頭」？香港網絡近日流傳影片，拍到有3名行山客爬出南朗山的海洋公園巨型海馬標誌上，由於山坡崎嶇不平，他們行動時要手腳並用，拍片者相信正乘搭海洋公園登山纜車，看到3名行山客的行為時，不禁驚呼：「黐線㗎！」海洋公園的纜車救援徑屬政府的行山徑，但後段仍屬海洋公園範圍。翻查網上資料，曾有行山客分享如何行出「海馬頭」，當中要爬出損毀的鐵網及行一段非常危險的山路。

城巴爆玻璃繼續行車？

發生交通意外竟駛離事故現場，爆玻璃仍繼續行駛？有巴士乘客於網上發文表示，12月28日前往赤柱聖誕市集後，晚上7時回程乘搭主辦單位安排的城巴免費穿梭巴士期間，穿梭巴士與對面線巴士相撞，下層車尾太平門玻璃爆裂，穿了1個大洞，玻璃碎片散落座椅上，雖無乘客受傷，但車長竟未有安排乘客立即下車，繼續行駛至終點站金鐘。

自助餐打包片瘋傳 真相是…

今時今日有影片亦未必有真相？本港Threads專頁瘋傳1段影片，指香港1間自助餐餐廳內，有內地旅客自備多個食物盒把自助餐枱上食物大量「打包」帶走。餐廳職員見狀提醒不能「打包」，惟該內地旅客怒吼「我從來未聽說過這規定！我一直都是打包帶走，留住之後吃的」，職員則重申是餐廳規定。

港女遊柴山遇猴子「搶劫」

去郊外地方旅遊要小心注意會「搶劫」的猴子！有香港女生早前到台灣高雄市柴山遊覽，其間遭猴子搶走身上放有手機、護照、錢包及咖啡掛耳包的斜揹袋，幸最終能尋回失物，猴子只拿走咖啡掛耳包，未對其餘財物看上眼，有台灣女生直擊整個「搶劫」過程並拍下影片於網上分享，引來不少網民熱議。

Taylor Swift聖誕贈小費 員工感動落淚

綜合美國《人物》、《紐約郵報》報道，美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）在聖誕節慷慨向堪薩斯城（Kansas）酋長隊主場箭頭體育場員工贈送小費，其中有一名員工獲派600美元（約4700港元），在網上發文表示這筆錢相當於她兩週的全部工資，讓她感動得當場落淚。