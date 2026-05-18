工作內容變動不適應　中年職員嘆無技能憂未來　網友：沒危機意識

選擇工作考慮的因素有很多，也有不少人會將週休二日或安逸視為考量之一。而日前就有一名女網友在論壇發文，自己當初因為週休二日而找了一份客服的工作，且公司福利不錯，同事也都很好相處，不過近年由於公司政策調整，她開始需要與客戶推銷，長久下來讓她感到非常不適應。



女網友在Dcard發文，表示自己客服的工作主要是打電話給客戶請他們續約，沒有什麼業績壓力，儘管薪水只比基本工資高一點，但因為工作環境很不錯，有冰箱、微波爐，廁所很乾淨也有供紙，而且同事也都很好相處，因此女網友就這樣默默做了10年之久。

相關文章：成功｜要進步不是靠口號！克服7大「EQ殺手」 事業才能另闖高峰👇👇👇

+ 21

不擅推銷業績慘淡 她憂轉派遣陷焦慮

但近年因為公司政策有所調整，她不得不在電話中加入推銷的環節，即便薪水有增加，但也因為她不擅長推銷這類的事情，因此業績已墊底一年多，再加上主管告訴她如果業績太差可能會轉回派遣職，也就代表年資會歸零。儘管自己沒有結婚生子，但到了40幾歲的年紀要再換工作也很難，因此她感到非常焦慮。

此外女網友也直言，自己真的「滿廢的」，沒有進修也沒有做什麼斜槓工作（Slash），平常的興趣就是逛動物園跟種花。

貼文曝光也引發網友們的熱議：

「妳這是業務不是客服吧，客服一般是指負責被客人售後服務的，業務本來就不是穩定做到退休的職位」

「你哪來的信心覺得這工作可以做到退休，就算主管不盯你，也早晚被AI取代好嗎」

「沒有繼續提升自己就會這樣」

「十年都在擺爛也是蠻不容易的」

「現代社會沒有什麼工作可以做到退休，請持續精進自己」

「不覺得工作太過於安逸嗎？真的都沒危機意識？」



不過底下也是有人暖心安慰、鼓勵女網友：

「順其自然，不要給自己太大壓力」

「若真的被辭先好好度假放鬆一段時間再找找工作什麼的都行，外送先跑一段時間也可」

「工作很好找就怕妳不做，別怕」



相關文章：35歲後易有「職業怠倦」！與其心灰辭職不如「先用5招」調整心態👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

自帶光芒！天性樂觀「3星座」內心太強大 公認團隊小太陽

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】