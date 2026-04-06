鬼故｜深夜路過河邊驚見白衣男招手　師妹中邪險跳河　見符即清醒

這是我十八歲親身經歷的事，膽小請勿看。



那時剛學美髮不久，我過十八歲生日，邀請了師兄、師弟、師姐、師妹一共四個去我家玩，加上我五個人。師姐師妹是親的兩姐妹。

示意圖（《湄公河水鬼》劇照）

下午從我家出發去店裏，路上先去了師弟開的理髮店裏洗頭，大概晚上九點左右，我們五個人打算走路回到店裏，因為不是很遠，走路大概半個多小時路程。

有一截公路沒有房屋，右邊是不高的懸崖，公路左邊下是湍急的沱江河。一路說說笑笑沒有什麼異樣，師妹還摘了路邊一朵花邊走邊玩，突然師妹斜着往公路左邊直走過去，快走到公路邊的水泥墩了，師弟反應快，一把把師妹往裏拉了回來，罵了她一句：你找死啊！

師妹惡狠狠的瞪了師弟一眼沒有說話，把手裏的花向師弟砸了過去，從那時起一路就不對了。剛剛說說笑笑的師妹一句話不說了，兩手垂在大腿邊，兩眼無神的看着前面只顧自己走，當時我們年紀都小，不懂什麼，師姐以為她妹妹在跟誰鬧變扭，她邊走邊罵她妹妹說她不懂事。

那一截路快走到頭了有一個彎道，師妹在彎道那裏兩腿發軟倒在地上，我在師妹正後面，親眼看着師妹從小腿發軟，開始慢慢倒向地上的。我們連忙把她扶起來，每個人臉上的表情都凝固了，雖然不知道為什麼，但心裏清楚是不太好的事情。

彎道走過了，到了一個小水溝邊上，師妹一下掙脱我和她姐，直奔小水溝，又是師弟反應快把她拉回來了，連罵都不敢罵她，這時的我和師姐死死的抓住師妹的手臂，一點不敢放鬆。

快進鎮上了，這時一群放晚自習的學生向我們迎面走來，每個都顯得很輕鬆，說說笑笑打打鬧鬧的。這時的師妹嘴裏發出了很清晰的一段笑聲，那笑聲是種輕蔑，但她眼睛是往地面看的。

我們就這樣帶着她往家走，因為擔心她晚上有什麼，我就提議把她帶到我三姑家，因為我那時住在三姑家裏的，她姐同意了。我們把師妹帶進我房間讓她坐一下，我去打洗臉水。我轉身剛到客廳坐了有一分鐘，師妹從房間裏出來了，精神的不得了，跟正常人一模一樣。我當時很氣，以為她是裝的，害的我們擔心她，她看了我們一下一種想說又說不出口的感覺，她說：我不敢說，我怕你們害怕。

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就這樣我們三個進了房間，讓她把今晚她那麼反常的事跟我們說一下。（這裏說一下，我三姑信鬼神，所以她家每一道門上面都有符，上面有雞血）

她說：她跟我一起走着突然看見河邊有一個穿一身白的男的叫他過去，很年輕，但又看不清臉，不知道是誰拉了她一下，她恨死他了。然後她只記得有很多人向她走來，拿着刀要殺她。其它什麼她都不記得了。我們告訴她是師弟把她拉回來的，那一群拿着刀要殺他的人是一群放晚自習的學生，手裏拿的飯盒。就這樣我們聊了一晚，怕，不敢關燈睡覺，怕太安靜了。

第二天早上起來我跟三姑說了這事，三姑帶師妹去找了一個人，我也跟着去了。那個人說師妹碰到了淹死的。要怎麼怎麼樣才能徹底擺脱，回到店裏後師妹想讓我帶她去昨晚那個水泥墩那裏看看，我們真的坐車去了，那朵花還在那裏，師妹說真不敢想象啊，如果師弟不拉她，她是不是就要自己掉進沱江河啦~

二十多年啦，這件事永遠都在我心裏。現在大家都各奔東西，不知道他們幾個還記得這事不？

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