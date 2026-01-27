巴士安全帶新例！座位安全帶斷裂疑被蓄意剪斷　網民：刑毀可報警

【 巴士安全帶／安全帶新法例／安全帶】巴士安全帶新法例於周日（1月25日）正式生效，巴士上座位若然設有安全帶，乘客必須全程佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元，以及監禁3個月。不過法例實施數日以來，已有不少市民反映遇到各種問題，有港男日前上車時發現，座位的安全帶斷裂，安全帶扣被遺留在座位上，對於未能佩戴安全帶感無奈。



有網民建議他應該調至有安全帶座位，或向司機反映情況，以免無辜被罰款。但有網民留意到安全部斷口整齊，「似俾人剪斷」，斥責相關人士行為損人不利己，「呢個係刑事毀壞」、「架巴士有閉路電視㗎，捉到仲罰得重啦」。



巴士座位安全帶斷裂

該港男在threads帳號上傳照片，顯示其搭乘的巴士有座位安全帶斷裂，其中安全帶扣被遺留在座位上，和原先一體的安全帶如同「分屍」被分成2份。若仔細留意，安全帶斷面並未見毛刺、安全帶亦未有起毛邊或磨損現象，不像是因日久失修所致。樓主對於「被迫」未能扣上安全帶，無奈表示「一上車見到咁…師兄啊」。

有港男搭乘巴士時，發現座位安全帶斷裂，安全帶扣被遺留在座位上。（「threads＠eisweinwong」圖片）

有人故意弄斷安全帶？ 網民：似俾人剪斷

有網民看過照片，估計是有乘客故意弄斷安全帶，認為應避免選坐類似座位，「係咪要罰企了？」、「唔好埋去惹麻煩，似俾人剪斷」、「呢個係刑事毀壞，通知司機報警」、「為咗唔戴剪斷條安全帶咪又係犯法，架巴士有閉路電視㗎，捉到仲罰得重啦」、「咁搞呀！巴士公司重新安裝啲錢，又係要乘客俾㗎啦」。

但由於座位安全帶有損壞，有人認為是「不可抗力因素」，「聽講安全帶壞嘅可以唔使戴」、「人人祈望可遇到，沒有安全帶的巴士座位」。有留言覺得是部份不滿新規例市民所為，「已經有人忍唔住」、「係咪迫到啲人癲咗？」、「名副其實：玩爛咗」、「安全帶之亂」。

巴士安全帶新法例於1月25日生效，若座位設有安全帶，乘客必須佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。（資料圖片）

安全帶壞了怎麼辦？ 「坐住先」會否犯法？

運輸署表示，如巴士乘客遇上座位上的安全帶失靈或損壞，可向車長反映有關情況；爲保障自身安全，建議乘客應盡可能選用配有安全帶的其他座位。巴士公司表示，可以將有關情況記錄下來，再通知巴士公司。

換言之，萬一全車滿座無法調位，都可以「坐住先」。運輸署指，如乘客因特別情況未能戴好安全帶可作出解釋，執法人員會作出專業調查和處理。

如乘客遇上座位安全帶失靈或損壞，可向車長反映情況；萬一全車滿座無法調位，都可以「坐住先」，並將有關情況記錄下來。（資料圖片）

如遇巴士無安全帶點算好？

運輸署表示，目前全港約六成（約3,500輛）專營巴士已配備安全帶，包括所有新購的專營巴士車輛，以及獲政府資助加裝的現役雙層巴士。若座位本身未加裝安全帶，乘客可照常入座，不受法例檢控。

九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（梁鵬威攝）

車長發現乘客未佩戴安全帶會點？

安全帶法例強調，扣好安全帶是乘客的個人責任。若車長發現或收到舉報有人未扣，巴士就會播放廣播提醒：「如座位已設有安全帶，乘客必須配戴。」如有人沒戴好，有機會被檢控，違例者最高可被罰款5,000元，以及監禁3個月。

九巴車廂內貼上「扣上安全帶」的告示。（梁鵬威攝）

