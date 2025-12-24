倫敦麵包店設計Logo　設計師交由6歲兒子「代筆」零違和感

出自6歲兒童之手的品牌logo！你敢信？一家正經麵包店的品牌logo，竟然出自一個剛上小學的6歲兒童之手！



事情是這樣的：來自倫敦的一家麵包店Jolene Bakery，一直想傳達「樸實農業、熱愛耕種」的理念。於是找了本地設計工作室Studio Frith操刀，結果設計師腦洞一開，直接把筆遞給了自家正在讀小學的兒子！

來自倫敦的一家麵包店Jolene Bakery，一直想傳達「樸實農業、熱愛耕種」的理念。（ig@jolene_bakery）

6歲兒童簡單卻又真實的原創設計：

+ 18

2018年那天，這個6歲娃隨手寫下的歪歪扭扭的字跡，如今竟成了完整的品牌視覺系統。沒有復古凸版印刷、沒有做舊牛皮紙、沒有刻意營造的「匠人符號」。整個品牌調性都圍繞「童真感」展開。

字體不挑貴的只挑對的，正文字體使用Karla，再輔以Alda。版式輕鬆隨意，動畫活潑靈動，打破常規的層級感。說白了，就是「不裝大人」！產品攝影也特地找來了Clare Shilland合作，成品既温暖又高級，完全沒有低齡化的違和感。

這個LOGO不是硬拗出來的「真實感」，而是自然流露的天真。把筆交給6歲孩子的手，反而抓住了「簡單」和「未來」的本質。

所以啊，下次你家娃在紙上亂塗亂畫……先別急着扔，沒準那就是下一個爆款LOGO！（開玩笑的，但也不是完全沒可能？）

【延伸閱讀】泰國「地磚拖鞋」大賣！真正「腳踏實地」 還只在建築材料店出售 （按圖放大瀏覽）

+ 9

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】