台灣妹子自製泡菜「裝滿玻璃樽」　韓國網友嚇壞急喊：小心爆炸

一名Threads女網友分享自製韓式泡菜的困擾，表示自己按食譜做完後直接放進雪櫃冷藏保存，結果第三天泡菜完全不酸，好奇想問「是我太心急，還是泡菜走佛系發酵路線」。不少網友指出，原PO的保存方式可能影響發酵成果，泡菜發酵主要靠乳酸菌，而乳酸菌在冷藏溫度下幾乎不會活躍，因此冷藏太早會讓泡菜很難酸起來，冬天甚至得放室溫一周以上才開始發酵。



更多人擔心原PO使用的容器和裝填方式會出問題，「妳這瓶子裝發酵物會爆」、「誰教妳用玻璃瓶醃泡菜，還要放那麼滿，還要加保鮮膜密封？」，甚至有人戲稱：「所以這人是炸彈製造者？」貼文還引發韓國網友關注，「可能的話請用甕裝發酵，如果不行就用塑膠容器」、「玻璃瓶只能裝一半，不然會炸」；也有人補充，「用玻璃罐不可密封，可以用塑膠或陶器」。

事後，原PO在留言區表示泡菜危機已解除，已將泡菜分裝到有預留空間的容器，並時不時打開洩氣，避免爆炸。她還做了筆記整理：

一、發酵時溫度與時間是關鍵，可先室溫發酵再移冷藏，加快酸味形成；直接冷藏亦可，但速度較慢，酸味均衡。

二、存放上，玻璃罐不可裝滿，建議預留空間或使用排氣孔，塑膠或專用容器更安全；發酵期間可適度洩氣，避免陽光直射與極端溫度，器具保持乾淨，若出現異味或霉菌即不可食。

三、若方便，直接購買現成泡菜也是簡單選擇。



網站numberanalytics也曾有網友分享文章《The Science Behind Fermentation Temperature in Kimchi》，指出泡菜的發酵涉及多種微生物，主要為乳酸菌如植物乳酸桿菌（Lactobacillus plantarum）與中乳酸乳桿菌（Leuconostoc mesenteroides），次要有酵母。乳酸菌在發酵中產生乳酸，使泡菜酸味形成，並創造酸性環境抑制不良微生物。微生物的生長與活動受溫度、酸鹼值（pH）與鹽分濃度影響，因此控制發酵條件至關重要。

另外，發酵溫度是關鍵因素，乳酸菌最適生長溫度為15–20°C（59–68°F），此範圍可促進酸味及理想口感形成。過低溫度會減緩發酵，過高或波動則可能導致不良微生物生長。建議監測發酵環境溫度並維持穩定，以控制發酵速度並確保泡菜品質與風味。

