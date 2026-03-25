銅鑼灣冬菇頭大嬸飾物店疑偷耳環　閉路電視拍下全過程　店主報警

銅鑼灣有飾物店店主在網上發文，指近日店鋪發生盜竊案，從閉路電視拍到，有名頂住冬菇頭髮型的大嬸，在店內徘徊似是在選購飾物，但她卻不斷用力想扯出架上的耳環，最後疑偷了一對價值300元的耳環。店主在網上發片，希望她交回耳環，否則報警，而店主最後已報案。



不少網民留言認為要「影印貼街招」、「偷過程同佢個樣都好清楚，報警實拉到」。



樓主在網上公開影片「尋人」，指一度給予機會對方，可是對方未有回店歸還耳環，最終決定報警。（Threads@_whlxx.b）

大嬸在店內徘徊選購飾物。（Threads@_whlxx.b）

閉路電視拍到大嬸將耳環扯下收在掌心。（Threads@_whlxx.b）

有女網民在Threads上發布影片，從影片可見，有1名剪了冬菇頭髮型的中年女子，在店內不斷轉動耳環架，看似是在選購貨物，最後又移到其他貨架面前左望右望，並將手機從右手轉到左手，最後更離開了店舖，但仍回頭望住店內的耳環貨架。

閉路電視拍下過程 扯下耳環收掌心

而據樓主描述，她當時正替其他客人收款，而未有為意，但看罷閉路電視，發現大嬸「係咁想扯我其他耳環出嚟，但其他太實，一直都扯唔到出嚟，轉咗好多個圈之後終於偷到」，樓主指見到大嬸「仲要扮晒嘢放落手掌心，拎部電話遮住」，而涉事耳環約值300元。樓主希望公開她的容貌「尋人」，並指對方若不歸還耳環，便會報警。最後樓主在留言區表示已報警。

閉路電視拍到大嬸將耳環扯下收在掌心。（Threads@_whlxx.b）

再以手機做掩護，疑偷去價值300元的耳環。（Threads@_whlxx.b）

網民：報警啦

影片引來不少網民熱議，支持店主報警，「影印貼街招」、「偷過程同佢個樣都好清楚，報警實拉到」、「報警啦，一睇你形容就知慣犯」，店主也回應「又望左又望右，似慣犯，神情仲好淡定」。有人替店主不值，「更加唔可以放過呢隻嘢」、「現今做生意已經很困難啦，仲要畀人偷，冇錢就不要買啦」。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。