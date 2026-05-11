台灣女名嘴呂文婉左眼皮「狂跳1週」急問診AI　揭是身體疲勞警訊

台灣資深媒體人呂文婉日前自爆左上眼皮已經狂跳1個禮拜，原本她不停腦補「左眼跳財、右眼跳災」的民間傳說，擔心是否將有大事發生，沒想到上網求證並請AI解析後，才發現其實是身體發出的疲勞警訊，整段對話也讓她直呼長知識。



呂文婉3日在社群發文透露，她的左上眼皮已狂跳1週：「說不在意是騙人的，腦袋總自動上演『男左女右、喜怒哀樂』的戲碼。」起初她相當擔心會不會與工作或家人健康有關，後來決定打開ChatGPT尋求科學解釋，立刻被「上了一課」。

台灣女名嘴呂文婉日前自爆左上眼皮已經狂跳1個禮拜，原本她不停腦補「左眼跳財、右眼跳災」的民間傳說。（翻攝自呂文婉Facebook）

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AI整理的資料顯示，「左眼跳財、右眼跳災」純屬民間傳說，並無醫學或科學根據。眼皮跳動其實是相當常見的現象，多半與壓力、睡眠不足、咖啡因攝取過量或眼睛過度疲勞有關，幾乎與運勢無關，而是身體在悄悄提醒「你累了」。ChatGPT解析完畢後還貼心補上一句：「少滑手機，多看看遠方喔！」

呂文婉看完後笑稱，雖然AI說法少了一點神秘感，但也讓她重新檢視自己的作息與用眼習慣，畢竟工作長時間盯著鏡頭、手機與手提電腦，眼睛確實容易疲勞，眼皮跳動可能正是過勞訊號之一。她也提醒粉絲，若眼皮跳動超過2週仍未改善，或合併其他臉部抽動，建議盡快就醫檢查，避免忽略神經或眼科問題。

文章曝光後，網友留下五花八門的反應，有人堅持「要發啦」、「不管哪一眼跳，那天必定要出事」；也有人分享在地偏方，「我都用手把眼皮拉一拉，嘴裡唸『眼皮剉啊剉，好事來歹事煞』，結果真的就沒事了」；另有理性派提醒「可能是缺鈣或缺鎂」、「手機看多了，眼睛太累」。從民俗到科學，這場眼皮跳動的小插曲，意外成為網友熱議的話題。

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