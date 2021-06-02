接種疫苗優惠｜抽樓詳細方法出爐6月15日登記　須符5項申請資格

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【疫苗接種／打針優惠著數／打疫苗抽樓】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了信和黃廷方慈善基金及華人置業集團的打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而廠商會今日（6月2日）今日亦宣布推出300萬元現金大抽獎，信和黃廷方慈善基金及華人置業集團的打針抽獎亦公布了登記申請詳情，要符合5項資格。

以下一文盤點各項接種疫苗後的優惠，「只有想不到，沒有做不到」。

6月2日又有多個商界推出優惠，即睇截至6月2日各商界有什麼接種疫苗優惠，送樓、送機票、送股票、300萬現金抽獎、愛的家送口罩乜都有▼▼▼

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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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太古地產助谷針　接種疫苗市民可參加抽獎　贏一萬元商場現金劵

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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