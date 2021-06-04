白蟻入屋侵蝕全屋木地板　清拆浴缸驚見巨型巢穴　裝修師傅喊恐怖

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-04 15:00

【飛蟻 / 滅蟲 / 下雨 / 白蟻 / 裝修】夏天溫暖潮濕，加速昆蟲生長和繁殖，如果沒有及時處理家居蟻患，隨時誇張到要「拆屋」。有裝修師傅日前在網上分享多張照片，指近日為客人的住所大裝修，惟清拆時驚見地板被白蟻侵蝕，在浴缸底更發現1個巨型巢穴，大呼好恐怖，「搞到人都麻晒！」。

有裝修師傅分享多張照片，指近日為客人的住所進行大裝修，惟清拆時驚見地板被白蟻侵蝕，在浴缸底更發現1個巨型巢穴，大呼好恐怖。（「柏熹裝飾工程」提供圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民何生在facebook群組「家居維修交流平台」發帖，指最近為1個位於美孚屋苑單位裝修，業主搬入住所20多年來都沒有翻新，仍然沿用發展商的原有裝修，但早已知道有白蟻問題，因此決定今次全屋大翻新，順道處理蟻患。

但當裝修師傅們將全屋家俬及木地板清拆完後，驚見底下有大量白蟻，直呼恐怖：「奉勸大家一句，千祈咪做木地板……入場拆嘢，搞到人都麻晒！」樓主其後再分享更多照片，顯示清拆浴室時，發現浴缸底有個巨型白蟻巢穴，直言「再一次解釋，白蟻可以牽連成間屋」。

何生指清拆浴室時，發現浴缸底有個巨型白蟻巢穴。（「柏熹裝飾工程」提供圖片）

按圖睇白蟻侵蝕全屋恐怖景象▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

何生接受《香港01》訪問稱，相信白蟻的源頭在浴室的浴缸位置，有機會是廁所浴缸漏水所致，直言「基本上全屋所有位置都有白蟻」。他指業主已找滅蟲公司處理一次，其後請來裝修師傅將全屋清拆後再大規模滅蟻，徹底處理後才會裝修。

從何生提供的片段可見，大量白蟻在已清拆的牆壁上爬行，密密麻麻，甚至分散在不同地方，非常恐怖。

白蟻在翅膀未脫落前則是飛蟻，屬有翅型繁殖蟻，在低氣壓及在潮濕天氣下，例如下雨時就會傾巢而出。滅蟲公司「觀林蟲害」負責人鄭國鏗（Henry）受訪時曾提醒，不要讓白蟻入屋並築構巢穴繁殖，因不及時處理，有機會被咬爛木家俬，嚴重甚至要清拆全屋裝修才能解決。Henry就建議市民可嘗試以下4招預防及殺滅飛蟻入屋的情況▼▼▼

香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強曾接受《香港01》訪問，教授自家製滅飛蟻神器，只需要在燈下放一盆加入洗潔精的水，飛蟻便會投水自盡。（按圖睇簡單步驟滅飛蟲▼▼▼）

同場加映：台灣1段「群蟻亂舞」的影片在網上瘋傳，拍片者早晨出門上班時，驚見過百隻巨型飛蟻在空中亂飛，令他嚇得寸步難行。

台網民遇「群蟻亂舞」影片逐格睇▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

除了飛蟻，蝨都是另人頭痛的家居常見害蟲，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾指出8個家居藏蝨黑點要小心▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：【生活百科#蚊蟲防治攻略】

+ 8 + 8 + 8

（01熱話製圖）

同場加映：生活百科｜滅蝨彈發揮全效有4大秘訣！