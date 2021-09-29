親戚子女繼承50年樓齡單位卻賣唔出　網民點出有價無市關鍵是這事

有樓也會有煩惱！有網民在討論區上發文，指親戚去世後留下1個舊樓單位給1對子女，2人打算將舊樓出售後平分所得現金。不過親戚兒子卻表示，單位放售逾1個月應該乏人問津，令樓主質疑問題可能是出於樓齡超過50年，未能吸引買家。有網民留言表示，如果急於套現就只能割價出售，否則應該等待市區重建收購單位，善價而沽，不過亦有網民點出單位未能出售的1個關鍵原因！



有網民在討論區上發文，指有親戚去世後遺下樓齡達50年的遺產，但其1對子女一直因為價錢問題而未能成交。圖為示意圖片。（資料圖片／黃偉倫攝）

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樓主在香港討論區上發文，指「舊樓真係好難放」，提到親戚於上年去世，「咁佢留咗層樓畀佢2個仔女，佢2個仔女決定賣出去然後平分錢」。樓主與親戚兒子「由細玩到大」比較熟悉，所以他就向樓主吐苦水，大呻「層樓放喺度成個月都無人問津，有嘅都係運桔，或者個價壓得好低」。事件令樓主感嘆，說可能單位實在太舊，有超過50年歷史，結果有價無市。

有網民留言建議親戚兒子考慮減價，「睇下咩價啦，你試下平一半」、「平返三成好易放」、「4個字，價錢問題」，而且舊樓或多或少會需要維修，難免令買家卻步。如果不願減價就只能等待收購重建或是出租單位。另外有留言指出單位樓齡已達50年，「即係接手得20至25年貸款期，每（按少1年）就要抬多幾十萬（首期），接手嗰個將來放就更難有市場」。

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有網民發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。



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