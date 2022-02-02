暈針｜網紅博恩打針後暈倒「下巴都是血」　一文看清4大暈針原因

【第3針／新冠疫苗／科興疫苗／復興復必泰疫苗／暈針】暈針是什麼？暈針會不會死亡？有人暈針會嘔吐、有人暈針會跌倒。暈針顧名思義就是打完針之後會很暈、很晃，通常是心理緊張造成的生理變化：低血壓、低血糖，不會有長期的人生傷害。其實要預防暈針受傷超簡單，留下來休息就對了，暈針會很嚴重都是因為撞到頭。



博恩曾在上台分享他接種疫苗後「一出門就用臉接住地板」的經驗，整個下巴都是血。事後除了懊悔之外，也很抱歉很謝謝醫療人員照顧他的傷口，他現在只要講話就會痛。

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博恩過去已有暈針的體質（過去病史），而且很常起身就會頭暈（過去病史），當天沒吃早餐（危險因子），前一晚主持節目到很晚（危險因子）。而且還獨自一人騎車去醫院打針。於是他打完疫苗、就直接走出醫院、就直接暈倒在大門口。

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這不是鐵齒是什麼呢？世界上的很可愛病人還真多，就我來分享三個例子。

壹、打完不敢洗澡

這是我遇過的病人裡最可愛的了。「弟弟阿，我有聽說不能洗澡對不對阿？」阿嬤很認真的問，她說LINE裡面看到的。

「有道理捏，不能洗太燙的熱水，不然循環太好會加速疫苗的效果，但我打了兩支是都沒有特別注意拉。」我一邊拿藥一邊跟阿嬤聊天，心想我打了兩針並沒什麼注意洗澡水的溫度。

沒想到阿嬤回答：「蛤？不是因為抗體會被洗掉喔？」笑歪，阿嬤！抗體在身體裡拉！

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貳、休息時間也要殺價

病人不想等15分鐘的原因百百種，什麼「趕快要回家煮飯，我家住樓上」、「現場等人太多，外面等又太熱」。

我都會用很認真的眼神說：「你如果暈倒了，我就要對你負責。來吧，請坐，15分鐘就好。」

「好吧...」、「那不然10分鐘就好？」

「15！」

「12分鐘？」

「再說就等20分鐘！」我快笑死。我在醫院施打的時候可是等了30分鐘，因為我也有姿勢性低血壓，就是起身會頭暈的症狀。你多逗留我又沒好處，真的是殺什麼價阿！

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參、不相信還問

「弟弟阿，你覺得第二支要打什麼好？」另一個奶奶問的。

「你第一支AZ，第二支就AZ阿，混打效果一樣，副作用卻比較強。」、「而且統計來看，AZ是打第一針很不舒服，莫得納是打第二針才會跟卡車撞一樣。阿你第二針如果打莫德納，那就會剛剛好被卡車撞兩次XD。」

「但是電視都說很多人混打捏？」

「你相信電視那幹嘛還問我XD」

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阿嬤阿公們真的很愛聊天，但他們從來都不太會打擾我上班，所以我也很喜歡陪她們聊，有時候還能從對話中偷偷衛教、甚至發現吃藥有遇到很多問題，我當下都會把建議寫上紙條，讓他們帶回家也不會忘記我的建議。然後就越來越多人跑來找我聊天，真可愛。

倒是疫苗的消息真的太多來源了，完全參差不齊。LINE、FB、電視新聞都講得不一樣。我倒是覺得，比起自己用網路找「你覺得正確的資訊」，直接找一個你信任的藥師醫生詢問才是最重要的。

因為你覺得正確的資訊也不一定正確，尤其那個網站正在賣東西的時候，他不誘導成他想讓你看的樣子才奇怪。

那要如何避免暈針？

博恩做過的事情，你都不要做就對了。再複習一次：博恩過去已有暈針的體質，而且很常起身就會頭暈（過去病史），當天沒吃早餐就去打針，前一晚主持節目很晚睡（危險因子）。而且還沒有人陪獨自一人騎車去醫院打針。

懂了吧？

別為了大意受傷，受傷了還要吃藥！

減藥最好。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：胡廷岳藥師的醫病故事集，原文：暈針是什麼？博恩只示範一次：打疫苗暈倒下巴縫5針。病人們還有哪些「常錯症頭」呢XD】