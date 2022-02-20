居屋2022周五申請！申請資格、白表入息資產限額、費用一文看清

【居屋2022申請資格／申請須知／白表入息資產限額／出售居者有其屋計劃／白居二／北角驥華苑】上樓機會又來了！新一期「居屋2022」及「白居二2022」，將於周五（2月25日）上午8時開始接受申請。今期居屋以五一折出售，售價由啟德啟欣苑最低124萬元，至北角驥華苑「樓王」531萬元，以居屋最高可取得九成按揭計算，即最平約12萬元就可以「上樓」。

消息一出網民紛紛表示「機會來了！」究竟今次居屋2022有什麼申請資格？截止日期？白表入息資產限額是多少？申請費用？何時攪珠揀樓？以下一一看清。



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今期居屋2022及白居二申請期為2月25日早上8時至3月24日晚上7時，其中居屋2022申請費250元，白居二申請費210元，同時申請兩者費用460元。

今期居屋有7個新建居屋發展項目共8926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，以市價五一折出售，售價124萬元至531萬元。

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新建居屋單位售價、間格、呎數（政府新聞網）

除了新建居屋單位，是次亦會有因買賣協議撤銷而收回的居屋單位、租者置其屋計劃回收單位（只適用於綠表申請者）、以及因買賣協議撤銷而收回的房協資助出售單位。合資格申請者只需遞交一份申請表和接受一次審查，便可購買房委會的單位或房協資助出售單位。

要留意的是，房委會會待「居屋2022」新發展項目個別單位實用面積在2022年上半年確定後，才確定最終折扣率和平均售價，若按最終實用面積訂定的折扣率高於臨時折扣率，將採用較高折扣率，即平均售價會向下調整；若按最終實用面積訂定的折扣率低於臨時折扣率，折扣率將不會下調，即平均售價不會向上調整。

至於給予綠表人士購買的租置計劃回收單位，將沿用現行定價機制。截至2021年11月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位定價介乎約14萬元至126萬元，折扣率為評定市值折減83%至87%。最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

市民可於明日（2月18日）開始，在房委會網站瀏覽或下載「居屋2022」及「白居二2022」申請表和申請須知。

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