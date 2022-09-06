驚！女子租房半裸睡被偷摸　睜眼見詭異黑影　CCTV揭可怕真相即搬

外出租屋得需份外小心，尤其是分租單位，更要時刻留意房東有否可疑舉動！新加坡1名女子分租套房居住，但晚上她半裸睡覺時竟被詭異「黑影」亂摸非禮，因房東經常到泰國拜神，她起初以為是房東養的「鬼仔」所為，惟偷裝閉路電視（CCTV）監視才發現，「出手者」竟然就是房東！女子得知這個恐怖真相後嚇得情緒失控大哭，害怕得馬上另覓他處搬走，而房東事後已被捕，但仍拒絕認罪。



新加坡1名女子分租套房居住，晚上半裸睡覺時被詭異「黑影」亂摸非禮，翻查閉路電視（CCTV）監視才發現竟是房東所為。（示意圖／gettyimages）

綜合新加坡媒體報道，30歲女子與男友在2021年5月底租住38歲房東組屋的1個房間，同年6月5日，男房東提議聚餐慶祝2人入住，並準備了食物、紅酒和啤酒，以及邀來其他房客與親戚一起歡聚。女子其後有了醉意，便洗澡後回房睡覺。

女子習慣只穿內褲半裸睡覺，但當天她蓋上被子睡到半夜，就感覺有人吻她的嘴、摸胸部及私處。她原以為是男友，但想到男友沒有那麼粗暴，睜眼查看時赫然發現有1個「黑影」在場，「我看不清臉，但我男友光頭，黑影有頭髮，所以我確定摸我的人不是我男友」。

女子被摸後，睜眼赫然發現1個詭異「黑影」，並確定不是男友。（示意圖／gettyimages）

由於單位內只有2個男人，包括其男友及房東，女子懷疑是房東闖入，但無法肯定，而且房東夫婦常到泰國拜神，屋內還有1個被上鎖的倉庫，懷疑對方可能有「養鬼仔」，或是「鬼仔」所為。

為了查出真相，女子與男友偷偷在房內安裝閉路電視（CCTV）監視。同年8月14日，男房東再舉行聚餐及準備多種酒，聚餐後女子回到房間睡覺，詎料凌晨感到有1隻手在摸其胸部，更把她翻身撩弄頭髮，終令她驚醒，發現非禮她的人竟是房東，當場嚇得驚呆不知所措，房東則離開房間並關上門，女子事後崩潰痛哭。

為了查出真相，女子與男友偷偷在房內安裝閉路電視（CCTV）監視。（示意圖／gettyimages）

待男友回房後，2人翻查閉路電視片段，確認剛才發生的事並非幻覺。不過他們決定暫不報警。等到2天後、即同年8月16日找到新房子，2人便搬到酒店暫住並報警，而退租時房東未有阻止，女房東也願意退回房租、定金及預繳租金。

房東事後被捕，面對2項非禮罪，但他拒絕認罪。案件日前在當地法庭開審。