移民英國出事！4歲女發燒咳足8個月　港媽聞醫生1句崩潰：好XX！

【移民英國／須知／醫生】移民英國要小心注意身體健康！有移民英國港媽於網上表示，移民英國8個月，其4歲女兒持續有鼻水、咳嗽及發燒，帶女兒看看家庭醫生（GP，General Practitioner，全科醫生），醫生竟說「連續燒5日先再去搵佢，鼻水和咳又話會自己好返」，疑她直言「好沮喪」。不少移民英國網民分享其小朋友都有類似情況，感嘆「真係要靠時間」，「呢邊醫生主張唔嚴重都唔食藥，由佢自己好……慢慢畀小朋友有返抵抗力」。



移民英國要小心注意身體。（示意圖／資料圖片）

該港媽於Facebook群組「英國香港人生活交流區」分享指出，移民到英國8個月，其4歲女兒雖然每天都有吃維他命補充營養，然而「鼻水同咳都無停過，間唔中仲發燒」。她帶女兒看家庭醫生，醫生竟說「連續燒5日先再去搵佢，鼻水和咳又話會自己好返」，令她直言「好沮喪」。

該港媽指出，移民到英國8個月，其4歲女兒雖然每天都有吃維他命補充營養，然而「鼻水同咳都無停過，間唔中仲發燒」。（示意圖／資料圖片）

無奈不幸事一不離二，港媽說其4個月大細兒子亦被女兒傳染，「見到咁細個bb不停咳，又鼻塞，又流鼻水，真係陰公」，惟家庭醫生看診後的回答仍是相同，「GP都係話：佢自己會好返」。

港媽經歷引起不少移民英國網民共鳴，「完全一樣，有時會懷疑帶佢（小朋友）來，係幫緊佢定害緊佢」，港媽回覆時亦承認「我都有因為咁動搖過」。

港媽經歷引起不少移民英國網民共鳴。（示意圖／資料圖片）

也有移英網民安慰港媽毋須擔心，「同學之間衛生情況係爭啲，好容易病。通常返咗一年學，有晒抵抗力，就會病少啲」、「香港口罩戴得太耐，小朋友太細個，依賴咗口罩，build up唔到自己免疫力。要時間適應返」、「我同我男朋友2x歲呢個冬天都不停病，藥點食都無用，真係要靠時間」、「呢邊醫生主張唔嚴重都唔食藥，由佢自己好，除非發燒，就食退燒藥。慢慢畀小朋友有返抵抗力。」