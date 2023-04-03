印度神童同門稱4月驚現凶星「倒數4大災難」直指中美冷戰再升級

和「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯，曾神準預言2月爆發超級地震，沒過多久土耳其就慘遇規模7.8強震。近日李靜唯發布4月份吠陀占星運勢，示警4災難倒數，同時本月也將出現水逆，她也提出投資建議。



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李靜唯近日在社交平台上發布「4月份吠陀占星運勢」，她表示整個4月火星都還在雙子座，被計都凶星影響著，因此包括地震、火災、颶風（美國龍捲風）與交通運輸有關的意外災難，像是台灣海上日前出現20具浮屍，這類事故都還是要特別注意防範！

李靜唯指出，3月31日水星進入白羊座，由於「水星」代表思考交流與訊息傳遞，一旦與凶星羅喉合相就會變成凶兆，進入白羊座則會凸顯訊息傳遞與溝通方式會更加簡單粗暴，再加上受到羅喉也在白羊座的影響下，小至人與人、大至國與國之間的利益衝突會更加明顯，對全球民眾而言，會擔心俄烏戰爭再度擴大，甚至可能演變成中美兩大強國冷戰升級的局面。

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不過，4月捎來短暫好消息，李靜唯分析4月5日之後，金星進入金牛座是很旺的相位，金星代表財富、美學和享樂，進入象徵金錢的金牛座後，民眾對物質層面的安全感會稍微增加。此外包括台灣及世界各地的股市，也有跌深反彈的機會！由於這次金星沒有受到任何凶星相位影響，歐美銀行倒閉潮所造成的恐慌，可能「暫時」得到緩解，4月底之前全球金融市場與經濟數據相對會較穩定，台灣蛋荒也有機會獲得紓解。

但接下來民眾還是不能掉以輕心，李靜唯表示5月火星即將進入巨蟹座，所有跟房地產、商業不動產相關產業，包括汽車業及缺水缺電糧荒等問題將會更雪上加霜，建議投資者4月以短線為宜，要懂得見好就收！她也提醒家中可多蓄水、儲備糧食或家用太陽能發電機，並重申今年初曾建議大家不妨投資一些黃金白銀，如今黃金已突破去年（2022）高點，買不起黃金的人，則可從相對便宜的白銀或銀幣入手以備不時之需。

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無獨有偶的是4月21日水星又開始逆行，4月22日木星正式告別幸運拍檔雙魚座進入白羊座，同時與太陽、羅喉以及逆行的水星合相，木星代表擴張，這樣的星相顯現，意味著已經發生戰火的地區恐再度擴大（譬如烏俄戰爭），再加上水逆的關係，包括強國之間及地緣政治領袖，有可能會因為各持己見產生嚴重分歧或不小心擦槍走火，造成覆水難收的局面。

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