炎亞綸突襲耀樂記招鞠躬道歉　港網民力數3點大讚公關勁：好醒目

台灣娛樂圈#MeToo風波持續蔓延，多名藝人被爆料性騷擾，前台灣男團飛輪海成員炎亞綸（原名：吳庚霖）被「抖音男神」網紅耀樂指控，16歲時遭對方偷拍性愛影片並外流，更被威脅若爆料會被黑道處理。耀樂今午（21日）召開記者會公開一切，炎亞綸無預警現身在耀樂跟前鞠躬道歉，耀樂當場崩潰趴在桌上爆哭，炎亞綸道歉後火速離場，耀樂也宣布記者會中斷，及後會再召開。

事件引來一眾香港網民熱議，有人指出炎亞綸願意現身道歉承擔，多少能夠挽回形象，公關技巧不錯，不過也有人質疑他「踩場」目的是為先發制人「掩口」，批評是「渣男」。



耀樂今午（21日）召開記者會公開一切，炎亞綸無預警現身在耀樂跟前鞠躬道歉，耀樂當場崩潰趴在桌上爆哭。（ETtoday新聞雲）

耀樂今午12時召開記者會說明與炎亞綸的相識經過和恩怨，沒料到才開始講到「那年的我才16歲……」，炎亞綸就突然現身，耀樂見狀立即不講話，低頭不敢看對方。炎亞綸語帶哽咽地面向耀樂鞠躬道歉，「我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」，讓耀樂當場情緒崩潰趴在桌上。炎亞綸離場時痛哭流涕，崩潰喊道「絕對沒有做任何強迫意願的事情」。

炎亞綸突襲耀樂記者會惹來香港網民熱議，有人討論其公關技巧，認為做法先贏一仗，「其實咁做好醒目，一嚟可以開始前就嚇到對方，令對方亂套；二嚟做到pr show（公關秀）展示佢嘅誠意同建立「勇於承擔」嘅形象，拉返啲觀眾緣；三嚟慳返另外再開記者會嘅人力物力」、「佢公關做得超好，FB底下全部都係支持佢」、「炎咁做已經將件事對佢嘅打擊減到最低」、「噚晚篇回覆文先直認自己問題，再寫埋耀樂上年仲邀請佢出席自己活動，扮到自己以為對方早已放低件事，佢做法醒過黃子佼」。

不過也有香港網民批評他表面現身道歉，實質是為「掩口」，「勁似踩場，睇落唔似道歉，係要威脅佢唔好再出聲」、「垃圾，一早唔主動同人道歉？爆咗出嚟就9秒9認死狗，仲要去現場想封人哋口？人哋仲可以點講落去，唔明點解仲有咁多台仔支持佢」、「做乜X嘢事，炎亞綸咁搞法搞到勁尷尬，唔知佢想玩咩」、「炎好X街，呢啲心理陰影跟一世㗎」、「佢恐嚇人搵黑道解決咁賤嘅」、「真係渣到爆」。