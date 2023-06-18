女生車禍後住多人病房　稱病床上遭男友性侵　官1原因信合意性交

車禍入院，男友仍在多人病房內強迫性交？台南有女生年初遇車禍，她入院住在4人病房內，凌晨時房內仍有另外2名病人的時候，男友不顧其反對強迫性交，她事後更懷孕，而且男友多次在她未準備好就強行性交，遂向法院申請保護令。男友直認在醫院性交，但認為女方同意而且有布簾隔住。法官認為深夜在病房內性交無人發現，雙方必須非常小心配合，故認為2人是合意性交，亦無證據表明男友有施暴舉動，故拒批保護令。



台南有女生車禍入院，指控男友在凌晨入病房強迫性交。（Getty Images／示意圖）

案情指，女事主原本和被告交往兼同居，她年初遇上車禍，今年3月31日入院，住在4人病房時，男友在凌晨1、2時，房內仍有另外2名病人的情況下，不顧其反對強迫性交，她事後懷孕。女事主還控訴交往期間，男友多次在她未有準備好就直接性交，導致她下體疼痛，決定向法院申請保護令。

男友直認曾在醫院性交，但認為女友未有反對，而且病床與病床之間有布簾圍起。

法官認為，深夜在病房性交雙方應該要非常小心配合才不會被人發現，故判斷2人是合意性交。（Getty Images／示意圖）

法官認為，深夜在病房性交，地點並不隱密，過程一定要非常小心、動作配合及不出聲，才不會被人發現，女事主如有抗拒，發出聲音應該會被房內的人聽見，故男友說法非無稽之談，因而判斷2人是合意性交。另一方面，女事主自1月出車禍後，仍曾在對方屋企性交3、4次，之前也沒有拒絕，即她聲稱被性侵前，2人已有親密關係，故在醫院內性交也並非無可能。

翻查證據後，法官認為無證據表明男友對女事主有明確施暴舉動，不符合家庭暴力中不法性侵害行為的習慣性或密集施暴，不認為男子行為有危機性，故沒有發保護令的必要。

（綜合）