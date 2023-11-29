長期腹痛鼻敏感做天灸改善病情　仁愛堂中醫提供三九冬灸｜附詳情

文：洪思展@仁愛堂醫療服務科註冊中醫師

都市人經常吃寒涼食物、涼冷氣、熬夜等，容易消耗身體陽氣。當體內陽氣不足，便會出現「虛寒」情況，免疫力降低，容易引發身體不適或舊病復發，例如出現流鼻涕、腹瀉、腹痛等情況。正所謂「夏養三伏、冬補三九」，三九灸既可以加強和鞏固三伏灸的療效，又能夠提升身體陽氣、增強人體免疫力。



三九灸既可以加強和鞏固三伏灸的療效，又能夠提升身體陽氣、增強人體免疫力。（仁愛堂提供）

曾有一名28歲女病患因為腹痛腹瀉1個月求診，細問下發現她的腹痛腹瀉於吃雪糕、喝冷飲後特別容易發作，平時怕冷、手腳冰冷，遂診斷為脾胃虛寒引起腹痛腹瀉，天灸取穴下脘、天樞、關元、足三里、脾俞、胃俞、腎俞等位置，經過3次天灸治療後，她的腹痛腹瀉基本緩解，怕冷症狀減輕，手腳亦較之前溫暖。

還記得有一名16歲的男病患，他受鼻敏感困擾1年，經常鼻塞、流清涕、打噴嚏，冬天症狀會加重，平時容易感冒，我判斷他的鼻敏感主要因為肺腎虛寒引起，天灸治療取大椎、肺俞、膏肓、腎俞、足三里、三陰交、湧泉等穴位，經過連續2年的夏灸和冬灸治療之後，鼻敏感症狀明顯好轉，每年感冒次數也較之前減少。

很多來求診的病患都會對天灸感到興趣，但因為他們未接受過此療法，所以同時充滿疑問。以下分享一些關於天灸的常見問題：

天灸的原理是甚麼？

天灸分為「三伏夏灸」和「三九冬灸」，分別在「三伏天」和「三九天」進行。「三伏天」是全年中最熱的日子，而「三九天」則是全年中最冷的日子，中醫藉著這兩段日子的特性進行天灸治療。「三九冬灸」中的「三九」一般是從冬至開始算起，冬至這天算起稱為「一九」，往後順數每九天為一階段，稱為「二九」、「三九」。進行天灸時，中醫師在特定穴位貼上藥貼，剌激穴位，令人體的陽氣得到提升，血氣得以調整，達至「溫補」及「溫通」功效，從而減少患病的機會。天灸針對鼻敏感、腸胃敏感、易感體質、痛症等慢性病療效更好。

冬灸療法選用辛溫、芳香之中藥，藥貼成份包括麻黃、細辛、白芥子、延胡索、肉桂、丁香及薑汁等，有溫陽散寒功效，將辛溫中藥研成細末，加入鮮薑汁調勻，貼敷在特定穴位上。（仁愛堂提供）

孩子適合做天灸嗎？

三九天灸利用人體陽氣最為匱乏的時候進行添補，若孩子本身屬「虛寒」體質，因為陽氣不足而出現各種不適，比如哮喘、鼻敏感、消化不良、慢性腹瀉、遺尿等，在沒有禁忌證的情況下，是可以利用這個時機做天灸的。但是2歲以下的嬰幼兒因皮膚嬌嫩，故通常不建議2歲以下的孩子進行天灸。孩子每次天灸的貼敷時間與成年人有異，通常為20分鐘左右，具體情況應諮詢註冊中醫師，並需遵醫囑按時取下，避免時間過長導致皮膚不適。

天灸有何注意事項？需要戒口嗎？

天灸療法又稱「發泡療法」，治療會使貼敷部位皮膚表面充血、潮紅或起泡，以達到治療目的。因此，在貼敷藥物後局部皮膚有機會出現發紅、灼熱、瘙癢、疼痛、起泡或色素沉著等情況。病人如有皮膚反應，須保持皮膚清潔乾爽，盡量避免搔抓或擦破水泡，視乎情況可外塗燙火膏並以消毒紗布掩蓋患處以避免衣服摩擦刺激。

天灸治療期間應戒口，少吃海鮮、蝦、牛肉、鴨、鵝、煎炸食物及生冷、肥甘厚膩、生痰助濕的食物，以免影響治療效果。

接受治療當天，貼藥部位不宜沾冷水，也不宜用肥皂等刺激性物品擦洗。

天灸不適合甚麼人士？

天灸療法有其適應症，並非每個人都適合，包括：

●孕婦或嬰兒（2歲以下）

●皮膚過敏者、對中西藥過敏人士

●哮喘處於急性發作期者

●中醫辨證屬熱證或判斷為不適合的人士

●發燒、咽喉發炎、肺結核、嚴重心肺功能不足者

●患皮膚病、容易出現皮膚過敏、或有增生性瘢痕者

以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢註冊中醫師。

仁愛堂醫療服務科轄下5間自資中醫中心，提供「三九冬灸」，詳情可按此瀏覽。

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。

