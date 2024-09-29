日航降落前將機艙燈光轉成粉紅色　機長一決定感動人心

飛機在起降時，空服員會要求乘客打開窗戶遮陽板，並調暗客艙燈光。不過一名日本旅遊達人透露，他在搭乘日本航空（JAL）降落時，整個機艙的燈光突然全部變成粉紅色，讓他又驚又喜，機長隨後透過廣播向乘客解釋原因，超暖的內容讓不少人聽了感動鼻酸。



3月份坐日航到宮古島，降落前機艙燈光竟會轉成粉紅色。（JAL）

根據日本《TRILL News》9月28日報道，旅遊達人YAMA分享了過去到宮古島旅行時，曾遇到機艙整個變成粉紅色的小插曲。

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他表示，去年3月搭乘日航時，在飛機即將降落時，燈光全變成粉紅色，機長隨即廣播：

「因為有一些小乘客是第一次看到櫻花，所以我們把機艙染成了櫻花色」、

「你們的明天將如花蕾般綻放…」



機長的一席話，讓YAMA相當感動，因為當時天氣並不好，晚上一片黑加上下雨，根本看不到櫻花樹，但機長暖心的舉動，卻讓整個機艙都變得像是春天一樣。

其實機艙內部照明，有助於營造在飛行過程中更放鬆、更舒適的氛圍。根據《RADIANT VISION SYSTEMS》報道，在眾多航空公司中，美國維珍航空（Virgin America）以其標誌性的紫色和紅色機艙照明而聞名，是氛圍照明的早期實踐者之一。

波音等大型飛機製造商，多年來也一直在打造創新的照明和投影系統，使顧客能有更佳飛行體驗。多項研究表明，光線（包括亮度、飽和度、色調等品質）會影響人類的情緒、能量水平、食慾和晝夜節律。飛機機艙照明的設計方式，及旅途中的調節方式，可以大大改善乘客體驗，讓人留下深刻印象。

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