美國8旬婦2次瀕死　宣稱靈魂出竅體驗「另一境界」　不再恐懼死亡

現居美國馬里蘭州的8旬婦女諾瑪（Norma Edwards）曾三度與死神擦身而過，其中兩次更經歷了完整的瀕死體驗。她宣稱在「另一個境界」遇見了超凡存在，並帶回了改變人生的訊息：「生命是永恆的。」



根據英媒《鏡報》報道，諾瑪回憶這段靈性旅程始於她20多歲時。當時她在上班途中突然昏倒，送醫後發現是因為胎死腹中引發敗血症。在緊急手術過程中，諾瑪經歷了首次震撼的「靈魂出竅」。

諾瑪和丈夫凱文。（X）

瀕死經驗帶來「生命永恆」體悟

她描述，當時自己漂浮在半空，看着手術台上的身體，感覺不到任何痛苦，取而代之的是無法言喻的喜悅與愛。諾瑪形容：「在與那道光融合的瞬間，我彷彿成了愛本身。」

隨後，她面前出現了一個巨大的三欄螢幕，分別顯示：

「投胎前的計畫」

「實際人生經歷」

「最終結果」



但每一項結果都標示着「目標未達成」。

在那裏，她遇見了過世的阿姨，阿姨溫柔地告訴她：

抱歉，這裏還不能讓你留下，你必須帶着訊息回去——生命比眼見的更多，且是永恆的。

再次心跳驟停：任務只完成一半

時隔多年，2024年11月的一個清晨，諾瑪再度心臟驟停。在意識模糊之際，她請丈夫凱文（Calvin Edwards）撥打急救電話，隨後再次墜入熟悉的隧道與白光之中。

在這次經歷中，一名女性存在引領着她，她感覺自己即將跨入天堂之門，卻在抵達前被「送回」。再次接收到與年輕時相同的訊息，並被明確告知：

你的任務只完成了一半，你必須回去協助他人擺脫對死亡的恐懼，引導眾人覺醒。

現於長者社區陪伴臨終者 傳遞死亡新意義

這兩次「穿越」經驗徹底改變了諾瑪對生死的看法。現今，她在老人社區工作，專職陪伴臨終者並分享自己的瀕死體悟。她坦言，年輕時第一次經歷後，因失去孩子與渴望那道「聖光」而感到哀傷，但現在的她充滿平靜。

「我不再恐懼死亡，因為我知道那不是結束。」諾瑪表示：「靈魂不會死亡，你只是踏出軀體，進入更廣闊的存在。」只要還有呼吸，就是這世界上最珍貴的禮物。她堅信生命的意義在於學習、愛與成長，並勉勵世人：

除了恐懼本身，沒甚麼好害怕的。

諾瑪現在致力於將這份精神傳遞給每一位面對生死關頭的人，透過自己的見證，為臨終者帶來溫暖與慰藉。

